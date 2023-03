Hubschrauber verlor die Kontrolle und stürzte in einer Wohnsiedlung ab (VIDEO)

In Kolumbien ereignete sich ein schrecklicher Unfall, bei dem vier Menschen starben, als ein Militärhubschrauber in eine Siedlung stürzte.

Vor kurzem erschien ein Video des schrecklichen Moments in der Stadt Quibdó in den Netzwerken, das einen Hubschrauber der kolumbianischen Nationalarmee zeigte, der im Flug die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte, wonach nur eine Rauchwolke zu sehen war. Der schreckliche Unfall wurde von Bürgern aus ihren Fenstern gefilmt, und im Hintergrund sind ihre besorgten Stimmen im Moment des Hubschrauberabsturzes zu hören.

Wie lokale Medien berichteten, handelt es sich um einen UH-1N-Hubschrauber, der in der Nähe der Stadt Quibdó in der Chocó-Region im Westen Kolumbiens eine Versorgungsoperation durchführte, berichtet The Sun. Die Ursache für den Absturz des Hubschraubers der Nationalarmee, bei dem die Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Eines der Opfer des Absturzes war Julieth Garcia – Berichten zufolge die erste weibliche Soldatin, die einen UH-1N-Hubschrauberpilotenkurs absolvierte. Sie starb zusammen mit den Soldaten CT. Hector Jerez, TE. Julieth Garcia, SS. Johan Orozco and SS. Ruben Leguizamon.

Bevor sie sich als Pilotin dieses Hubschraubers qualifizieren konnte, musste Juliet eine Phase mit ziemlich überfülltem theoretischem Unterricht und mindestens 20 Missionen absolvieren, bevor sie in die Flugphase überging. Beim Flug befolgte sie den Anweisungen der Piloten und lernte den Umgang mit allen Instrumenten für die Nachtbeobachtung. Sie konnte sich all diese Tätigkeiten auf außergewöhnliche Weise aneignen, berichtet das kolumbische Magazin Semana.