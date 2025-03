Hund attackiert Buben im Garten – Dreijähriger im Spital

Ein Mischlingsrüde attackierte am Sonntag einen dreieinhalbjährigen Jungen in Draßmarkt. Der Junge wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein tragisches Ereignis ereignete sich am Sonntagnachmittag in Draßmarkt, einem kleinen Ort im Bezirk Oberpullendorf. Ein dreieinhalbjähriger Junge wurde von dem Hund der Familie angegriffen und erlitt dabei Verletzungen. Am Montag bestätigten sowohl die Landessicherheitszentrale als auch die Landespolizeidirektion Burgenland den Vorfall gegenüber der APA, während der genaue Hergang des Unfalls weiterhin untersucht wird.

Hundeangriff im Garten

Nach Angaben der Polizei spielte das Kind gegen 15.45 Uhr im heimischen Garten, als der Mischlingsrüde plötzlich zubiss. Der Junge erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Die Einsatzkräfte wurden sofort alarmiert, woraufhin der Junge mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 18 ins Allgemeine Krankenhaus (AKH) nach Wien gebracht wurde.

Der Hund, der den Vorfall verursachte, wird nun gemäß den Vorschriften tierärztlich untersucht, wie die Polizei in einer Mitteilung am Montag bekanntgab.

