Hund beißt Radfahrer: Besitzer flüchtet

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr wurde ein 52 Jahre alter Fahrradfahrer in Seekirchen, Bayerham von einem zweijährigen Hund auf dem Fahrrad angegriffen und in die linke Hand gebissen. Der Besitzer flüchtet einfach.

Der Hund wurde durch einen 64 Jahre alten Mann an der Leine geführt. Nach dem Vorfall hat der Hundehalter es unterlassen die erforderliche Hilfe zu leisten beziehungsweise einen Datenaustausch mit dem Geschädigten durchzuführen, sondern flüchtete mit dem Hund.

Der 52-jährige Fahrradfahrer erstattete Anzeige bei der Polizei und ließ seine Wunde an der linken Hand in einer Arztpraxis behandeln. Der Hundebiss hatte zu einer leichten Verletzung geführt.

Besitzer angezeigt

Die Hundebesitzerin und der 64-jährige Hundeführer wurden von den Beamten der PI Seekirchen identifiziert. Sie werden wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verlassen eines Verletzten bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der zuständigen Gemeinde angezeigt.