Hund fällt aus 3. Stock auf schwangere Frau

Am 27. Oktober 2023 ereignete sich im Zentrum von Rom ein bedauerlicher Unfall: Ein 50 Kilogramm schwerer Rottweiler stürzte aus dem dritten Stock eines Gebäudes und traf eine 28-jährige schwangere Passantin.

Die junge Frau, die gerade das Gebäude passierte, wurde von dem herabstürzenden Hund schwer am Kopf getroffen. Trotz der Schwere des Unfalls scheint es, dass sowohl die Frau als auch ihr ungeborenes Kind den Vorfall überleben werden. Laut Rettungskräften hat der Fötus keine Verletzungen erlitten und auch die Frau ist nicht in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich in einer Nebenstraße der belebten Shoppingmeile „Via del Corso“. In der römischen Altstadt ist ein solcher Vorfall beinahe undenkbar, da diese Gegend normalerweise sehr stark frequentiert ist. Es hätte also durchaus passieren können, dass mehrere Menschen zu Schaden kommen.

Von Katzen auf das Fensterbrett gelockt?

Die Ursache für den Sturz des Hundes ist noch unklar. Es gibt jedoch erste Vermutungen, dass andere Haustiere, insbesondere Katzen, die ebenfalls im Haushalt leben, eine Rolle gespielt haben könnten. Die Theorie, dass der Hund von den Katzen auf das Fensterbrett gelockt wurde, wird derzeit untersucht.

Die Besitzerin des Hundes, die den tragischen Verlust ihres geliebten Vierbeiners zu verkraften hat, steht noch unter Schock.