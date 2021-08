“Ich f**** deine Familie”: Jugo-Busfahrer beschimpft Wiener Fahrgast (VIDEO)

Vergangenen Freitag kam es in der Wiener Donaustadt zu schlimmen Szenen. Ein Busfahrer konnte sich nicht zusammenreisen. Er beschimpfte einen Fahrgast und lief ihm hinterher.

Im 92A-Bus, der in Richtung Kaisermühlen fährt, ereigneten sich am Freitag wilde Szenen. Als der Bus an der gewünschten Station nicht anhielt, machte der Fahrgast, der einen wichtigen Termin hatte, ein „Beweisfoto“ für seine Verspätung. “Das hat dem Buslenker gar nicht gefallen. Gleich darauf zeigte er mir den Vogel”, sagt der Fahrgast zu „Heute”.

„J**em ti familiju“ (zu Deutsch: “Ich f**** deine Familie”):

Als der Fahrtgast fragte, was sein Problem sei, rastet der Fahrer komplett aus. Plötzlich springt er auf und beschimpft den Fahrpassagier auf Serbokroatisch, dass er seine Familie “f*****” würde. Doch damit nicht genug, er lief dem Fahrgast sogar hinterher. All das hat er auf seinem Handy gefilmt, während er fassungslos wegläuft. “Ich bin fassungslos! Womit habe ich dieses aggressive und respektlose Verhalten verdient?”, so der verärgerte Fahrgast.

Wiener Linien Stellungnahme:

Wiener Linien-Sprecher werden den Vorfall nachgehen. “Es handelte sich hierbei um den Mitarbeiter eines externen Fahrtendienstes, der in unserem Auftrag unterwegs ist. Der Lenker wird nun zu dem Vorfall befragt und kann seine Sicht der Dinge schildern. Aggressives Verhalten und Beschimpfungen haben bei uns keinen Platz.”, so ein Sprecher zu Heute.

