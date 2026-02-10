IKEA ruft mehrere Produkte zurück – Stromschlaggefahr!

Gefahr im Wohnzimmer: Bei bestimmten NYMÅNE Wandleuchten von Ikea droht ein Stromschlag durch einen Isolierungsfehler. Der Möbelriese reagiert mit einer Rückrufaktion.

Ikea startet Rückrufaktion für bestimmte NYMÅNE Wandleuchten wegen Stromschlaggefahr. Betroffen sind Modelle mit einem Isolierungsfehler an einem Kabel. Kunden werden dringend gebeten, die Verwendung einzustellen und die Produkte gegen volle Kostenerstattung zurückzubringen. Der Rückruf umfasst die weiße und anthrazitfarbene NYMÅNE Wand-/Leseleuchte (Artikelnummern 203.569.09 und 504.152.24) sowie die weiße NYMÅNE Doppelwandleuchte (Artikelnummer 204.286.47). Nur Produkte mit Datumsstempeln zwischen 2217 und 2550 sowie der Lieferantennummer 23241 sind betroffen.

Der Möbelkonzern betont, dass Produktsicherheit höchste Priorität genießt. Trotz umfangreicher Testverfahren während der Entwicklungsphase und Einhaltung aller relevanten Vorschriften wurde bei den genannten Leuchten ein Sicherheitsrisiko identifiziert. Betroffene Kunden können die Produkte ohne Kaufbeleg in jedem österreichischen Ikea-Einrichtungshaus abgeben und erhalten den vollen Kaufpreis zurück.

Betroffene Modelle

Die Identifikationsmerkmale der betroffenen Leuchten sind leicht zu finden: Bei den Wand-/Leseleuchten befindet sich der Datumsstempel auf einem Aufkleber im Inneren des Lampenschirms, bei der Doppelwandleuchte auf der Rückseite. Ikea weist ausdrücklich darauf hin, dass die Leuchten vor jeder Handhabung vom Stromnetz getrennt werden müssen. Das Unternehmen bittet zudem um Weitergabe dieser Sicherheitsinformation, besonders wenn die Produkte weitergegeben oder verkauft wurden.

Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

