Illegales Streaming im Visier der Behörden: Nutzer drohen bis zu drei Jahre Haft

Billiges Streaming, teures Nachspiel: Über 1.000 Nutzer illegaler IPTV-Dienste sind ins Visier der Ermittler geraten – und Europa könnte folgen.
Die Verlockung ist groß: Für wenige Euro im Monat versprechen illegale IPTV-Dienste Zugang zu Sportübertragungen, Kinofilmen und einem breiten Programmangebot. Doch wer auf solche Angebote zurückgreift, bewegt sich auf rechtlich gefährlichem Terrain – und gerät zunehmend ins Visier der Strafverfolgungsbehörden.
Ermittler aktiv
In Deutschland haben Ermittler bereits mehr als 1.000 Nutzer solcher Dienste identifiziert. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung stehen den Behörden dabei E-Mail-Adressen, Chatverläufe und Zahlungsdaten als Ermittlungsgrundlage zur Verfügung. Experten schließen nicht aus, dass sich die Ermittlungen künftig auf weitere europäische Länder ausweiten könnten.
Drohende Strafen
Wer beim Konsum von Piraten-Streams ertappt wird, hat mit ernsthaften rechtlichen Folgen zu rechnen – sowohl finanzieller als auch strafrechtlicher Natur. Thomas Goger, Leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, erläuterte gegenüber der „Bild“-Zeitung den konkreten Tatvorwurf: „Der im Raum stehende Tatvorwurf heißt unerlaubter Eingriff in verwandte Schutzrechte. Das Gesetz sieht hierfür Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor.“