Im Wrack zurückgelassen: Getöteter Beifahrer identifiziert

Ein tragischer Verkehrsunfall am Montagmorgen am Margaretengürtel Ecke Kliebergasse im 5. Wiener Bezirk hat Bestürzung ausgelöst. Ein schwarzer Audi A4 prallte bei etwa 150 km/h gegen einen Fahrbahnteiler und wurde dabei in mehrere Teile zerrissen.

Der Fahrer und ein weiterer Insasse flüchteten vom Unfallort und ließen den schwer verletzten Beifahrer im Wrack zurück, der noch an Ort und Stelle verstarb. KOSMO berichtete.

Dramatische Flucht

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei raste der Audi „mit massiv überhöhter Geschwindigkeit“ durch die Straßen. Nach dem Unfall gelang es dem Fahrer und dem dritten Insassen, trotz möglicher Verletzungen unerkannt zu entkommen. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Wiener Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Mietauto handelt, das nicht dem Fahrer gehörte.

Identität des Opfers festgestellt

Dank der akribischen Arbeit der Ermittler konnte mittlerweile die Identität des verstorbenen Beifahrers geklärt werden. Wie die Pressestelle der Wiener Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um einen 32-jährigen Serben. Da am Unfallort keine Ausweisdokumente gefunden wurden, gestaltete sich die Identifizierung zunächst schwierig.

Die Suche nach dem Lenker des Audis und dem dritten Insassen läuft weiterhin auf Hochtouren. Trotz möglicher schwerer Verletzungen gelang diesen beiden Personen die Flucht. Die Wiener Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung, um die flüchtigen Täter ausfindig zu machen und die genauen Umstände des Unfalls zu klären.