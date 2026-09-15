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Derby-Skandal

In der Halbzeitpause: Co-Trainer schlägt Spieler mehrere Zähne aus

In der Halbzeitpause: Co-Trainer schlägt Spieler mehrere Zähne aus
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Drittliga-Derby in den Niederlanden endet nicht auf dem Platz – sondern mit einem Bewusstlosen und einem suspendierten Trainerduo.

Ein Angriff auf einen Spieler führte zu einem Skandal bei einem niederländischen Drittliga-Derby.

Das Regionalderby zwischen IJsselmeervogels und GVVV in Spakenburg (Provinz Utrecht) eskalierte auf dramatische Weise, als GVVV-Co-Trainer Jhon van Beukering in der Halbzeitpause handgreiflich wurde und einen gegnerischen Spieler körperlich attackierte. Das Opfer, IJsselmeervogels-Spieler Quiermo Dumay, erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, verlor mehrere Zähne und musste bewusstlos ins Krankenhaus gebracht werden. Van Beukering, selbst einst als Profi aktiv, soll dabei wie ein „Straßenkämpfer“ zugeschlagen haben.

Eskalation im Stadion

Bereits in der ersten Halbzeit hatte die Stimmung rund um die Partie einen gefährlichen Siedepunkt erreicht. Auf der Tribüne kam es zu Unruhen, woraufhin die Polizei einrückte, um die aufgebrachten Fanlager voneinander zu trennen. Festnahmen gab es zwar keine, doch die Präsenz der Beamten war unerlässlich, um die Lage halbwegs unter Kontrolle zu halten.

Angesichts der Zustände sah sich der Schiedsrichter schließlich gezwungen, die Partie abzupfeifen – zu diesem Zeitpunkt führte GVVV mit 2:0.

Suspendierung & Strafanzeige

Die Konsequenzen folgten prompt: GVVV hat die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Jhon van Beukering sowie dessen Bruder, Cheftrainer Dennis van Beukering, nach eigenen Angaben dauerhaft beendet und beide per sofort von allen Aufgaben entbunden. Der Verein kündigte eine eingehende Aufarbeitung der Ereignisse an.

IJsselmeervogels erstattete unterdessen Strafanzeige gegen den Co-Trainer – dessen eigene Darstellung der Ereignisse vom Club deutlich in Zweifel gezogen wird. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall im Spielertunnel gegen Jhon van Beukering.

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