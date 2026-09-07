Brutale Attacke nach Abpfiff: Fan schlägt Spieler Zahn aus

Nach dem Abpfiff eskaliert ein Amateurspiel in Österreich – ein Fan greift einen Spieler an, die Folgen sind brutal.

Ein Fußballspiel der 1. Klasse Ost zwischen St. Marien und Wartberg ist am Sonntag in handfeste Gewalt umgeschlagen. Ein Fan der Gastmannschaft stürmte auf das Spielfeld und schlug einen Spieler von St. Marien mit der Faust nieder. Durch den Angriff verlor das Opfer einen Zahn, die Polizei rückte an.

Schlag nach Abpfiff

Dem Spieler war es nach dem Schlusspfiff gerade auf dem Weg in die Kabinen, als ihn der Anhänger der gegnerischen Mannschaft unvermittelt attackierte. Der Faustschlag traf ihn so heftig, dass er einen Zahn verlor und zu Boden stürzte. Obwohl Zuschauer und Begleiter versuchten, die Lage zu entschärfen, weitete sich der Konflikt zu einer Rauferei aus, bei der zwei weitere Personen Verletzungen erlitten.

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Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet daran, den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren.

Der betroffene Spieler von St. Marien wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.