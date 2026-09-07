Kroatien lockt Auswanderer zurück: Diese Förderung wartet

Kroatien zieht seine Auswanderer zurück – mit staatlicher Förderung und einem Angebot, das auch die Diaspora in Österreich aufhorchen lässt.

Kroatien erlebt derzeit eine bemerkenswerte demografische Gegenbewegung: Rund 17.000 Rückkehrer kamen im vergangenen Jahr nach Kroatien zurück. Besonders viele von ihnen kehrten aus Deutschland, Österreich und Irland zurück.

Dass mehr Kroaten ins Land zurückströmten als es verließen, ist laut Staatssekretär Mladen Barac eine historische Zäsur: Zuletzt war das im Jahr 2008 der Fall. Besonders stark spürbar ist diese Entwicklung in Slawonien, im Großraum Zagreb sowie in Dalmatien – Regionen, die in den vergangenen Jahren mit Abwanderung zu kämpfen hatten.

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Programm „Biram Hrvatsku“

Um Rückkehrer beim Neustart zu unterstützen, läuft seit 2022 das Programm „Biram Hrvatsku“ („Ich wähle Kroatien“). Rückkehrer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum – darunter auch aus Österreich – können unter bestimmten Voraussetzungen 7.000 Euro erhalten, wenn sie nach ihrer Rückkehr in Kroatien ein eigenes Unternehmen gründen und sich selbständig machen. Zusätzlich kann die HZZ-Förderung für Selbständigkeit bis zu 20.000 Euro betragen. In Kombination sind damit Förderungen von bis zu 27.000 Euro möglich.

Allein in den ersten sieben Monaten 2026 wurden rund 700 Anträge von Rückkehrern registriert. Seit Einführung der Maßnahme im Jahr 2022 hatten bis Ende Mai bereits mehr als 1.800 Personen das Programm genutzt. Abgewickelt wird „Biram Hrvatsku“ über den kroatischen Arbeitsmarktservice HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Gerade für die große kroatische Community in Österreich ist die Entwicklung relevant. Die Zahl der Rückkehrer nach Kroatien lag 2025 rund 3.500 Personen höher als noch im Jahr davor. Österreich zählt neben Deutschland und Irland zu den wichtigsten Ländern, aus denen Kroaten derzeit zurückkehren. Laut Statistik Austria lebten mit Stichtag 1. Jänner 2025 insgesamt 109.359 Menschen mit kroatischer Staatsbürgerschaft in Österreich.