Indische Millionen-Investition: KTM kurz vor Rettung

Während der Motorradhersteller KTM ums Überleben kämpft, zeichnet sich eine Lösung ab: Der indische Miteigentümer Bajaj greift dem Unternehmen mit Millionen unter die Arme.

Der insolvente Motorradhersteller KTM steht kurz vor einem entscheidenden Wendepunkt. Am 23. Mai muss das Unternehmen 600 Millionen Euro aufbringen, um sowohl die vereinbarte Quote an die Gläubiger zu bezahlen als auch die Kosten des Sanierungsverfahrens zu decken. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass der indische Miteigentümer Bajaj die Rolle des finanziellen Retters übernimmt.

Die Unterstützung durch Bajaj begann bereits im Feber, als das indische Unternehmen parallel zur Zustimmung zum Sanierungsplan eine erste Finanzspritze von 50 Millionen Euro leistete. Diese Maßnahme zielte darauf ab, den Produktionsbetrieb wieder anzukurbeln. In den vergangenen Wochen flossen weitere 200 Millionen Euro von Bajaj in die Kassen des österreichischen Motorradherstellers.

Produktionsstopp Mattighofen

Trotz dieser finanziellen Unterstützung musste KTM Ende April die Fertigung am Standort Mattighofen in Oberösterreich vorübergehend einstellen. Als Grund wurden verlängerte Lieferzeiten für Komponenten und die daraus resultierende stockende Materialversorgung angeführt, die einen wirtschaftlich sinnvollen Weiterbetrieb vorerst unmöglich machten.

Die Produktionsunterbrechung soll jedoch nicht von Dauer sein. Für August ist die Wiederaufnahme der Motorrad-Montage im Innviertel geplant.