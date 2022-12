Internationales Geldinstitut sucht zuverlässigen Bankkassierer

JOBANGEBOT: Interchange Austria sucht einen zuverlässigen Bankkassierer für den Standort Salzburg Stadt.

Die Interchange Group kann mit über 30 Jahren Erfahrung aufwarten. Und mit über 600 Millionen Euro Umsatz in 13 Ländern ist Interchange Austria der größte spezialisierte Anbieter für den Bereich Geldwechsel, Geldtransfer via Western Union und Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Touristen in Österreich. Das Geldinstitut hat Filialen in Wien Stadt, Salzburg Stadt, Parndorf und am Flughafen Wien.

Die Interchange Firmengruppe verfügt weltweit über 80 Filialen und 1200 Western Union Subvertriebspartner.

Standort Salzburg Stadt

Die Filiale der Interchange Austria in Salzburg Stadt, nähe Hauptbahnhof, kümmert sich seit Jahren erfolgreich um zahlreiche Kunden aus der BKS – Community, wie auch viele andere Menschen mit Migrationshintergrund, die Ihre Familien im Ausland mit Überweisungen unterstützen. Als Dienstleister steht das Unternehmen für Kundennähe und falls möglich, auch Service in der Muttersprache unserer Kunden. Aus diesem Grund, zur Verstärkung unseres Teams, suchen wir bevorzugt Kandidaten und Kandidatinnen die zusätzlich zum einwandfreien Deutsch und gutem Englisch auch Serbokroatisch oder Türkisch auf kommunikativ gutem Niveau beherrschen.

WAS SIE MITBRINGEN…

Sie sind gewissenhaft? Beherrschen Sie eine oder mehrere Fremdsprachen? Vorzugsweise Bosnisch/Kroatisch/Serbisch oder Türkisch? Dann könnten Sie genau die richtige Person für den Job als Bankkassierer sein! Mit einem einwandfreien Leumund und guten EDV-Kenntnissen können Sie sich direkt auf die Stellenanzeige bewerben. Erfahrungen im Kundenservice und mit Kassenarbeitsplätzen sind bei der Anstellung als Bankkassierer von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich. Überzeugen Sie mit Ihrer Genauigkeit und einer hohen Kundenorientierung.

IHRE AUFGABEN IM UNTERNEHMEN…

Hauptsächlich wären Sie als Bankkassierer für den An- und Verkauf von Fremdwährungen zuständig. Der Geldversand über Western Union liegen ebenso in Ihrem Aufgabenbereich wie auch Mehrwertsteuer-Rückerstattungen für Touristen. Der Verkauf bankspezifischer Produkte wie etwa Buy-Back-Garantien können auch in Ihren Tätigkeitsbereich fallen.

WAS WIR BIETEN…

Die Interchange Group bietet einen wundervollen Einstieg in die Bankenwelt. Die Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen sind breit gefächert. So werden Führungskräfte und Spezialisten bevorzugt intern gefördert. Zudem gibt es genügend Möglichkeit für internationale Berufserfahrung durch die Teilnahme an Projekten der Interchange Firmengruppe.

Immer wider gibt es Möglichkeiten attraktive Bonifikationen bei Zielerreichung und für exzellenten Kundenservice zu erhalten. Das Einstiegsgehalt beträgt 1.861 Euro monatlich (brutto) zu 14 Monatsgehältern.

Haben Sie Interesse an diesem Job? Bewerben können Sie sich bei “Interchange (Austria) GmbH, Geschäftsführer Mag. Daniel Pajak” unter hr.austria@interchangefx.com.

