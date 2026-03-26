IOC macht Schluss: Transgender-Verbot und Pflichttests für alle

Eine Entscheidung mit Sprengkraft: Das IOC zieht nach den Olympia-Kontroversen von Paris klare Konsequenzen – und verändert den Frauensport grundlegend.

Das Internationale Olympische Komitee hat auf die anhaltenden Geschlechterdebatten im Sport reagiert und weitreichende neue Richtlinien verabschiedet. Demnach sind künftig Geschlechtertests für alle Sportlerinnen verpflichtend, die an internationalen Frauenwettbewerben teilnehmen wollen. Transfrauen werden in der Frauenkategorie nicht mehr startberechtigt sein, wie das IOC offiziell bekanntgab. Die Neuregelung geht auf eine Arbeitsgruppe zurück, die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry eigens zum „Schutz der Frauen-Kategorie“ eingesetzt hatte.

Coventry, die als erste Frau überhaupt die Führung des IOC übernommen hat, hatte den Schutz der Frauenkategorie bereits während ihres Wahlkampfs als zentrales Anliegen ihrer Amtszeit benannt. Zusätzlichen Rückenwind erhielt sie durch US-Präsident Donald Trump, der sich öffentlich dazu bekannte, „Männer aus dem Frauensport herauszuhalten“. Als Gastgeber der Sommerspiele 2028 in Los Angeles ist der Republikaner dabei kein unbedeutender Akteur in dieser Frage.

Pariser Kontroverse

Den unmittelbaren Anstoß für die neuen Regelungen lieferten die Kontroversen rund um den Frauen-Boxwettbewerb bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Im Mittelpunkt der aufgeheizten Geschlechterdebatte standen die späteren Olympiasiegerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting. Beide Athletinnen waren zuvor vom Boxweltverband IBA von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen worden, weil sie einem nicht weiter spezifizierten Geschlechtertest angeblich nicht standgehalten hatten.

Bei den Olympischen Spielen erhielten beide dennoch die Starterlaubnis. Der damalige IOC-Präsident Thomas Bach verwies auf die seinerzeit gültigen Regularien und stellte klar: „Es bestand nie ein Zweifel daran, dass sie Frauen sind.“ Khelif selbst bezog zuletzt unmissverständlich Stellung: „Ich bin keine Transsexuelle, ich bin ein Mädchen.“

Khelifs Testbereitschaft

Khelif hatte bereits vor Inkrafttreten der IOC-Neuregelung angekündigt, sich vor den Spielen 2028 in Los Angeles einem Geschlechtertest zu unterziehen. Die neue Richtlinie sieht vor, dass Athletinnen diesen Test grundsätzlich nur einmal absolvieren müssen, sofern das Ergebnis keine Zweifel aufwirft.

Danach gilt die Zulassung zu internationalen Wettbewerben dauerhaft als gesichert.