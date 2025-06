Iran-Israel-Konflikt: Sprit wird in Österreich teurer

Der Nahost-Konflikt treibt die Ölpreise nach oben – mit spürbaren Folgen an europäischen Tankstellen. Experten warnen vor weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die Ölpreise legten am Montagmorgen deutlich zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit August-Lieferung verteuerte sich um 72 Cent auf 74,93 US-Dollar (65,09 Euro). Der Preis für die US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) mit Juli-Lieferung stieg um 89 Cent auf 73,87 Dollar. In den frühen Nachtstunden hatte sich der Brent-Preis mit gut 78 Dollar zunächst seinem Freitagshoch angenähert, als er nach Israels Angriffen auf iranische Atom- und Militäranlagen kurzzeitig um rund 8 Dollar auf 78,50 Dollar hochgeschnellt war.

Die Auswirkungen des israelisch-iranischen Konflikts waren bereits in den vergangenen Tagen an europäischen Tankstellen spürbar. Der Mobilitätsclub ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) registrierte in Österreich seit Beginn der Angriffe Preissteigerungen von 3 bis 5 Cent. Auch Heizöl verteuerte sich merklich. Zu den Preistreibern zählen unter anderem Berichte aus dem Iran, wonach Israel bei seinen Luftschlägen auch bedeutende Öl- und Gasfelder des Landes ins Visier genommen habe.

Wirtschaftliche Bedenken

Bundesbankpräsident Joachim Nagel äußerte am Montag Bedenken hinsichtlich möglicher wirtschaftlicher Folgen des Konflikts zwischen Israel und Iran. „Ein langanhaltender, gravierender Konflikt könnte beispielsweise die Ölpreise erheblich in die Höhe treiben“, erklärte er laut Redemanuskript beim „Euro Finance Summit“ in Frankfurt. Dies könnte die wirtschaftlichen Aussichten „sowohl bezüglich Konjunktur als auch Preisentwicklung“ spürbar verändern. Nagel betonte jedoch, dass sich die Entwicklung im Nahen Osten derzeit kaum prognostizieren lasse und die wirtschaftlichen Konsequenzen daher noch nicht konkret abschätzbar seien.

Internationale Reaktionen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versicherte vor einem G7-Gipfeltreffen in Kanada, sie habe das Thema mit US-Präsident Donald Trump besprochen. Die EU sei bereit, mit gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um die Marktstabilität zu gewährleisten. Man beobachte die Auswirkungen des Konflikts auf die internationalen Energiemärkte sehr aufmerksam.

Zu konkreten Maßnahmen gegen Preisschwankungen äußerte sich von der Leyen nicht.