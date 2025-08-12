Irre Heimweh-Ausrede: 20-Jähriger flitzt mit 143 km/h an Polizei vorbei

Mit 143 statt erlaubten 80 km/h raste ein junger Wiener über die A2. Seine Ausrede nach dem Blitzer: Er wollte nur schnell heimkommen.

Ein 20-jähriger Wiener hat seinen Probeführerschein verloren, nachdem er mit 143 km/h durch eine 80er-Zone auf der A2 in Niederösterreich gefahren ist. Der junge Mann wurde am Montagabend des 11. August 2025 gegen 21.22 Uhr im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf im Bezirk Mödling von einer Zivilstreife erwischt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war deutlich auf einem Überkopf-Verkehrszeichen angezeigt.

Rasante Ausrede

Bei der anschließenden Kontrolle gab der Raser als Begründung lediglich an, er habe „schnell nach Hause“ gewollt. Die Beamten stellten fest, dass sich der Lenker noch in der Probezeit befand und in seinem Führerschein bereits zwei Probezeitverlängerungen vermerkt waren.

Die Polizei entzog ihm daraufhin die Fahrerlaubnis und untersagte die Weiterfahrt.

Schwere Folgen für Probeführerschein-Besitzer

Für Lenker in der Probezeit gelten bei derartigen Tempoüberschreitungen besonders strenge Regeln. Da der Wiener das Tempolimit um mehr als 50 km/h überschritten hat, droht ihm nach dem Strafverfahren ein Führerscheinentzug von mindestens zwei Wochen bis zu sechs Monaten. Zusätzlich wird eine verpflichtende Nachschulung angeordnet.

Besonders problematisch: Der 20-Jährige hatte bereits zwei Probezeitverlängerungen in seinem Führerschein vermerkt. Bei wiederholten schweren Verstößen können zusätzlich verkehrspsychologische und amtsärztliche Untersuchungen angeordnet werden. Seit 2021 gilt zudem ein vierjähriger Beobachtungszeitraum für Probeführerschein-Besitzer.

