Italien verweigert US‑Militärflugzeugen Zugang zur Militärbasis Sigonella

Rom sagt Nein zu Washington: Italien verweigerte US-Kampfjets die Landung – ein Vorfall mit diplomatischer Sprengkraft.

Auf Anordnung von Verteidigungsminister Guido Crosetto wurde amerikanischen Kampfflugzeugen der Zugang zur Militärbasis Sigonella verwehrt. Der Generalstab der US-Luftwaffe hatte Generalstabschef Luciano Portolano darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Flugplan mehrerer amerikanischer Bomber eine Zwischenlandung in Sigonella vorsehe – als Etappe auf dem Weg in den Nahen Osten. Eine förmliche Genehmigung war jedoch zu keinem Zeitpunkt beantragt worden, eine Abstimmung mit der italienischen Militärführung hatte nicht stattgefunden.

Die Mitteilung erfolgte erst, als die Maschinen bereits in der Luft waren. Wie italienische Zeitungen berichten, wandte sich Generalstabschef Portolano daraufhin direkt an den Verteidigungsminister, um ihn über den Vorfall zu informieren und eine Entscheidung herbeizuführen – eine Entscheidung, die unweigerlich Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Rom und Washington haben würde.

Klare Absage

Erste Überprüfungen ergaben, dass es sich bei den Flügen weder um reguläre noch um logistische Operationen handelte und sie damit nicht unter die bestehenden bilateralen Vereinbarungen mit Italien fielen. Portolano übermittelte das Ergebnis dieser Prüfung im direkten Auftrag des Ministers an das amerikanische Kommando: Eine Landung in Sigonella sei nicht gestattet – mangels Genehmigung und wegen der ausgebliebenen vorherigen Konsultationen.

Italien steht mit dieser Haltung nicht allein. Auch Spanien hat US-Kampfflugzeugen entsprechende Genehmigungen verweigert, und die Schweiz untersagte amerikanischen Militärmaschinen den Überflug ihres Territoriums auf dem Weg in den Iran.