Jede fünfte Frau will keine Kinder – Österreich vor Rekord-Tief

Österreich erlebt das sechste Geburtenminus in Folge – und Forscher sehen noch kein Ende dieser Entwicklung.

In Österreich setzt sich der Rückgang der Geburtenzahlen ungebrochen fort. Forschende der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) beobachten die nationale Fertilität seit etwa zwei Jahrzehnten und stützen sich dabei unter anderem auf monatliche Zeitreihen. Diese Daten machen deutlich, wie stark einschneidende gesellschaftliche Ereignisse die Geburtenraten beeinflussen.

Die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria für 2025 weisen für Österreich das sechste Minus in Folge aus: Die Zahl der Lebendgeborenen sank auf rund 75.700, verglichen mit etwa 77.000 im Jahr 2024. „Überraschenderweise führte die Pandemie zunächst nicht zu einem dauerhaften Rückgang der Geburtenraten“, erklärt Zeman. Zwar gingen die Raten neun Monate nach dem Beginn von Covid-19 leicht zurück, erholten sich aber bereits 2021 rasch.

In den Jahren 2022 bis 2024 drückten dann die steigende Inflation, wirtschaftliche Belastungen, das Aufschieben von Schwangerschaften während der ersten Covid-19-Impfwelle sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Zahlen nach unten. „Nach der russischen Invasion in die Ukraine fielen die Geburtenraten stark; seither schwanken sie um einen niedrigen Trend“, so die Analyse. Um diese Schwankungen in Europa systematisch zu untersuchen, kooperieren die Forschenden im Rahmen des Projekts „Short-Term Fertility Fluctuations“ mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.

Elternalter & Kinderlosigkeit

Parallel dazu verschiebt sich das Alter der Eltern zum Zeitpunkt der Geburt. Zwischen 1984 und 2024 stieg das Durchschnittsalter der Mütter bei der ersten Geburt um sechs Jahre auf nunmehr 30 Jahre. Das Gesamtdurchschnittsalter aller Mütter bei einer Geburt hat sich zuletzt bei 31,2 Jahren eingependelt.

Väter sind im Schnitt drei Jahre älter und kommen auf 34,2 Jahre. Mit steigendem Alter wächst dabei die Altersdifferenz zwischen den Partnern: „Während junge Eltern bis 30 meist ähnlich alt sind, wird die Alterslücke ab diesem Punkt größer: 40-jährige Väter haben im Schnitt Partnerinnen, die 35 Jahre alt sind“, erklärt Zeman. Bei Vätern im Alter von 50 Jahren beträgt das Durchschnittsalter der Mütter 38 Jahre.

Die Datenlage zu Vätern hat sich laut dem Forscher in den vergangenen Jahren verbessert, war historisch jedoch lückenhaft. Lange Zeit veröffentlichte die Statistik Austria ausschließlich Daten zu verheirateten Frauen und Paaren. „Aber nachdem in unserer Zeit die Hälfte der Kinder außerhalb der Ehe geboren wird“, wurde die Datenerhebung im Jahr 2015 an die veränderten gesellschaftlichen Realitäten angepasst.

Ein „Aussterben“ der Bevölkerung drohe angesichts dieser Zahlen jedoch keineswegs: „Die Bevölkerung wird sich nur zunehmend in zwei Lager aufteilen – in jene, die Kinder haben und hier dominiert nach wie vor das Zwei-Kind-Modell, und in jene, die keine Kinder haben.“ Zudem habe der gesellschaftliche Druck, Kinder bekommen zu müssen, spürbar nachgelassen.

Globaler Vergleich

Österreich steht mit dieser Entwicklung nicht allein. Laut Krystof Zeman ist ein Geburtenrückgang weltweit zu beobachten – mit Ausnahme einiger afrikanischer Staaten sowie bestimmter Länder im Mittleren Osten und in Asien. Bei der Kinderlosigkeit bewegt sich Österreich auf einem vergleichbaren Niveau wie Deutschland und die Schweiz.

Von den Frauen des Geburtsjahrgangs 1980 waren im Jahr 2024 knapp 20 Prozent kinderlos. „Laut unserer Prognose wird dieser Anteil bei Frauen, die nach 1990 geboren wurden, über 25 Prozent steigen“, so Zeman.

Das „Geburtenbarometer“ der ÖAW ist als visuelles Informationstool für die breite Öffentlichkeit online frei zugänglich. Die Daten des Mikrozensus zeichnen bis zum Jahr 2021 ein eindeutiges Bild beim Thema Kinderwunsch: „Seit 2016 stieg der Anteil der Frauen ohne Kinderwunsch deutlich an. Im Jahr 2021 plante fast jede fünfte Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren, kinderlos zu bleiben“, heißt es in dem Bericht. Zum Vergleich: Mitte der 1980er-Jahre lag dieser Wert noch bei etwa sieben Prozent.

Als zentrale Ursachen für diesen Anstieg nennen die Forschenden Sorgen über den Klimawandel, die Covid-19-Pandemie sowie steigende Lebenshaltungskosten. Ungewollte Kinderlosigkeit – etwa aus gesundheitlichen Gründen – ist in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. Dadurch könnte die tatsächliche Kinderlosigkeit in Zukunft noch höher ausfallen, wird Demographin Caroline Berghammer in einer Mitteilung zitiert.

„Die Geburtenrate wird wohl auch noch weiter hinuntergehen“, prognostiziert der Demograph Krystof Zeman gegenüber der APA. Gemeinsam mit Caroline Berghammer und weiteren Kollegen hat er die aktuellen Daten der Statistik Austria für das „Geburtenbarometer“ der ÖAW ausgewertet. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich vor allem ein Trend künftig noch verstärken wird: Immer mehr junge Frauen entscheiden sich bewusst gegen Kinder.

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau lag in Österreich in den Jahren 2016 und 2017 noch knapp über dem Wert von 1,5. Seither sank sie kontinuierlich und erreichte vor zwei Jahren mit 1,31 einen historischen Tiefstand.

Sollte sich das vorläufige Ergebnis für 2025 von 1,29 bestätigen, setzt sich dieser Negativtrend nahtlos fort.