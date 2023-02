Jelena Rozga kämpft mit gesundheitlichen Problemen: „Nie schlechtere Befunde“

Jelena Rozga hat gegenüber den Medien immer offen über ihre Probleme mit der Schilddrüse gesprochen, jetzt verriet sie, dass die Ergebnisse ihrer letzten Untersuchung nicht so gut waren.

„Ich habe Probleme mit meiner Gesundheit, diese Schilddrüse hört nicht auf mich. Ich verstecke es nicht, ich rede darüber, vielleicht kann ich jemandem helfen. Vor zwei Tagen war ich beim Bluttest, meine Ergebnisse sind nie schlechter gewesen. Das wirkt sich am meisten auf meine Stimmung aus, wenn meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten. Es wirkt sich auch auf meine Haut aus. Ich versuche, mich so viel wie möglich auszuruhen, positiv zu sein und ich hoffe, dass meine Befunde in einem Monat, wenn ich zur Kontrolle gehe, besser sind“, sagte die Sängerin, deren Optimismus nie vergeht, in der serbischen Sendung Premijera Vikend Specijal.

Obwohl sie die Identität ihres Partners nicht öffentlich preisgeben möchte, gab die charmante Sängerin zu, dass es jemanden in ihrem Leben gibt, der ihren Alltag schöner macht.

„Natürlich ja. Mein Privatleben ist mir sehr wichtig. Wenn privat und emotional alles in Ordnung ist, dann kann ich alles machen. Wenn ich mich verliebe, doch etwas nicht stimmt, dann funktioniere ich nicht. Ich gehöre gerne jemandem, ich mag es umarmt zu werden, ich mag Personen, die mich mit einem Lächeln begrüßen… Nichts ist besser als das. Wenn ich sehe, dass es nicht gut läuft, dann ziehe ich mich zurück. Dann wissen auch meine Freunde, dass ich mit niemandem sprechen möchte, dass ich alleine weinen muss und dann weitermache. Diese Traurigkeit hält an, aber irgendwann muss man weiterleben“, gab Jelena zu.

Wir erinnern Sie daran, dass Rozga ihre Karriere in der Gruppe „Magazin“ begann und seit ihrer Kindheit davon träumte, mit ihnen aufzutreten. Ihre Mutter half ihr, ihren Traum zu verwirklichen, indem sie den Bandgründer, Tonci Huljic, persönlich anrief.