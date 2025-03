Jugendbande vor Gericht: Brutale Entführung schockiert Niederösterreich

Ein 14-Jähriger aus Niederösterreich steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. Mit zwei Komplizen quälte er ein Opfer brutal. Urteile sind noch offen.

Ein Jugendlicher aus Niederösterreich geriet kurz nach seinem 14. Geburtstag in kriminelle Machenschaften. Seine kriminelle Karriere begann mit einem Schlag, gefolgt von einem Nasenbruch im nächsten Monat. Im November eskalierte die Situation, als er mit zwei älteren Komplizen einen Mordversuch unternahm. Diese Gruppe, bestehend aus dem 14-Jährigen und zwei Freunden im Alter von 20 und 29 Jahren, misshandelte, erpresste und entführte einen 45-jährigen Mann. Alle drei wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, die jedoch noch nicht rechtskräftig sind.

Das Trio quälte das Opfer stundenlang, transportierte es durch das Waldviertel in Niederösterreich und hielt es in einer Wohnung fest, wo sie die Misshandlungen mit einer Holzlatte fortsetzten. Die Staatsanwaltschaft Krems ist überzeugt, dass sie planten, den Mann in einem Waldstück auszusetzen, um ihn dort sterben zu lassen. Die Anklage umfasst unter anderem versuchten Mord, wobei der jüngste Täter gerade erst 14 Jahre alt ist.

Brutalität auf Video

Die Brutalität der Tat wurde auf Video festgehalten. Der Jugendliche gab zu, dass alle Beteiligten Alkohol konsumiert hatten, was die Aggressionen verstärkte. Der älteste Angeklagte versuchte, den 14-Jährigen vor Gericht zu entlasten, indem er behauptete, der Junge habe fast Tränen in den Augen gehabt. Die Richterin wies jedoch darauf hin, dass auf dem Video keine Tränen zu sehen seien.

Bereits vor diesen Ereignissen war der 14-Jährige durch gewalttätige Vorfälle aufgefallen. Im Mai schlug er einem anderen Jugendlichen ins Gesicht, und im Juni brach er jemandem die Nase. Zudem bedrohte er ein weiteres Opfer gefährlich. Schon vor Erreichen der Strafmündigkeit war er den Behörden bekannt.

Im Sommer 2024 lernte der Jugendliche das spätere Opfer kennen, und es kam zu sexuellen Kontakten. Der 14-Jährige schickte dem 45-Jährigen auf dessen Wunsch Nacktbilder und erhielt dafür Geld. Später fühlte er sich jedoch missbraucht. Einer der Verteidiger erklärte, der Tatplan habe darin bestanden, dem Mann eine Abreibung zu verpassen und Geld zu erpressen. Am 21. November 2024 fuhren die Täter zur Wohnung des Mannes, um Geld zu fordern. Der 14-Jährige gestand, dass sie das Opfer in die Ecke gedrängt und Geld verlangt hatten, wobei die Situation in Gewalt eskalierte. Ein Mordvorsatz wurde jedoch von den Tätern bestritten.

Die Geschworenen folgten der Anklage und sprachen die drei Täter schuldig. Der 14-Jährige wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, der 19-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren, und der älteste Angeklagte muss 15 Jahre ins Gefängnis.

Keines der Urteile ist rechtskräftig.