Jugendliche Krawallmacher: Angst vor Ghettoisierung im Sonnwendviertel

Im Sonnwendviertel wächst die Sorge: Was einst als modernes Vorzeigegrätzl geplant war, wird für manche Bewohner immer mehr zum täglichen Sicherheitsproblem.

Das Sonnwendviertel in Wien-Favoriten sollte für urbanes Wohnen, Grünraum und ein neues Miteinander stehen. Auf dem Areal des ehemaligen Frachtenbahnhofs südlich des Hauptbahnhofs entstanden laut Stadt Wien rund 5.500 Wohnungen für etwa 13.000 Menschen, dazu Arbeitsplätze, ein Bildungscampus und der Helmut-Zilk-Park als grüne Mitte des Stadtteils.

Doch seit einiger Zeit häufen sich Beschwerden aus dem Grätzl. Anrainer berichten von Jugendlichen, die sich in Gruppen in Parks, Innenhöfen, Garagen und Wohnanlagen aufhalten sollen. Genannt werden Lärm bis spät in die Nacht, Böller, Vandalismus, beschädigte Feuerlöscher, Partys in Garagen und mutmaßliche Einbrüche. Für viele Bewohner ist das Sicherheitsgefühl spürbar gesunken.

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Angst vor „Ghettoisierung“

Besonders zugespitzt wird die Lage von Anrainern beschrieben, die vor einer schleichenden „Ghettoisierung“ warnen. Die „Krone“ berichtete aktuell über Bewohner, die sich abends nicht mehr sicher fühlen. Laut einem Anrainer würden die auffälligen Jugendlichen nicht aus der eigenen Wohnhausanlage stammen, sich aber regelmäßig dort aufhalten. Gefordert werden deshalb bessere Absicherung von Innenhöfen, Wohnanlagen und Garagen.

Auch politisch ist das Thema längst angekommen. In einem Antrag der FPÖ-Favoriten war bereits 2024 von bis zu zwanzigköpfigen Jugendgruppen die Rede. Dort wurden unter anderem Vandalismus, Kellereinbrüche, Böller zu Tages- und Nachtzeiten, Partys im Parkhaus und der Diebstahl von Feuerlöschern aufgelistet. Besonders brisant: In einer Garage im Sonnwendviertel sollen Ende Oktober 2024 zunächst 44 Autos beschädigt worden sein, Anfang November kamen laut Antrag weitere Fahrzeuge dazu.

Was ist wirklich bestätigt?

Genau hier muss man unterscheiden: Dass es Beschwerden, Schäden und wiederkehrende Konflikte gibt, ist durch mehrere Berichte und politische Anträge belegt. Eine offiziell bestätigte, klar abgegrenzte Jugendbande mit fixer Mitgliederzahl ist öffentlich aber nicht bekannt. Die Zahl „bis zu 20“ stammt aus einem politischen Antrag, nicht aus einer Polizeibilanz.

Aus dem Bereich Favoriten gab es in den vergangenen Jahren allerdings mehrere bestätigte Fälle von Jugendkriminalität. 2022 forschte die Polizei etwa eine sechsköpfige Jugendbande aus. Die Verdächtigen waren zwischen 12 und 16 Jahre alt und sollen 26 Straftaten begangen haben, darunter 14 schwere Raubüberfälle. Die Opfer waren teils Schüler zwischen 10 und 16 Jahren.

Jugendliche aus anderen Bezirken?

Streetworker und Nachbarschaftsinitiativen zeichnen ein differenzierteres Bild. Beim Austausch im Sonnwendviertel wurde berichtet, dass es oft nur wenige wiederholt auffällige Jugendliche seien, dazu Mitläufer. Manche Jugendlichen kämen nicht aus dem Viertel selbst, sondern aus anderen Teilen Wiens. Gleichzeitig wurde betont, dass viele junge Menschen Orte brauchen, an denen sie sich treffen können – besonders dann, wenn Wohnungen eng sind oder Geld für andere Freizeitorte fehlt.

Der Bezirk hat bereits reagiert. Das Fair-Play-Team wurde laut „MeinBezirk“ von drei auf acht Personen erweitert. Zusätzlich sind Parkbetreuung, Jugendtreff Sonnwendviertel, mobile Jugendarbeit und Polizei im Gebiet aktiv. Laut Bezirksvorstehung gibt es außerdem einen zusätzlichen Sicherheitsdienst, der aus dem Bezirksbudget finanziert wird.

Polizei sieht keine Eskalation

Während viele Bewohner eine Verschlechterung wahrnehmen, klingt die Einschätzung der Polizei deutlich zurückhaltender. Laut aktueller Berichterstattung gebe es im Sonnwendviertel in den vergangenen Monaten kein auffällig erhöhtes Einsatzaufkommen bei Jugendkriminalität. Gleichzeitig werde jede bekannt gewordene Straftat verfolgt. Gerade bei jugendlichen Tatverdächtigen sei die Aufklärungsquote hoch.

Damit bleibt das Sonnwendviertel ein Grätzl zwischen zwei Realitäten: Auf der einen Seite stehen Bewohner, die sich durch Lärm, Vandalismus und Gruppenbildungen zunehmend verunsichert fühlen. Auf der anderen Seite warnen Behörden und Jugendarbeit davor, aus einzelnen Problemgruppen vorschnell ein ganzes Viertel abzustempeln.

Klar ist: Das Problem ist real – aber der Begriff „Ghetto“ ist journalistisch nur als Sorge oder Zitat sauber, nicht als Tatsache.