Kaffee für 1 Euro: Europas günstigstes Urlaubsparadies überrascht mit Preisen

Urlaub ohne leere Geldbörse: Im Süden Portugals lockt ein Geheimtipp mit Traumstränden, historischem Flair und Preisen, die selbst Sparfüchse staunen lassen.

Faro, die Hauptstadt der Algarve, hat sich zum Geheimtipp für preisbewusste Urlauber entwickelt. Laut einer aktuellen Erhebung der britischen Post für 2024 führt die portugiesische Region die Liste der 15 kostengünstigsten europäischen Reiseziele an – und lässt dabei sogar Klassiker wie die Türkei und Bulgarien hinter sich. Wer in der südportugiesischen Stadt einen Kaffee genießen möchte, zahlt dafür gerade einmal einen Euro, während ein Glas regionaler Wein für schlanke zwei Euro zu haben ist. In vergleichbaren spanischen oder italienischen Urlaubsorten müsste man für dieselben Genüsse oft das Zwei- bis Dreifache berappen.

Doch Faro punktet nicht nur mit Sparsamkeit, sondern auch mit mediterranem Sonnenschein im Überfluss. Badeurlauber kommen am fünf Kilometer langen Praia de Faro voll auf ihre Kosten. Der Stadtstrand lockt mit feinstem goldfarbenen Sand und bietet sämtliche Annehmlichkeiten vom Liegestuhlverleih bis zu gastronomischen Einrichtungen. Allerdings sollte man sich während der Hauptsaison auf regen Betrieb einstellen.

Wer es ruhiger mag, findet am Praia do Ancao seinen persönlichen Rückzugsort – hier gibt es weder Restaurants noch Bars, dafür ungestörte Entspannung fernab des Trubels.

Historisches Zentrum

Die Reize der Algarve-Hauptstadt beschränken sich keineswegs auf Strand und Meer. Geschichts- und Naturfreunde werden besonders die Ria Formosa zu schätzen wissen. Die malerische Lagunenlandschaft lässt sich bequem per Bootsausflug erkunden und gilt als Paradies für Vogelbeobachter.

Ein Bummel durch die Altstadt versetzt Besucher gefühlt ins 18. Jahrhundert zurück. Während andere Stadtteile dem verheerenden Erdbeben von 1755 zum Opfer fielen, konnte das historische Zentrum seinen ursprünglichen Charme bewahren und wurde größtenteils zur Fußgängerzone umgestaltet.

Budgetfreundliches Reisen

Obwohl die Auswahl an Reisezielen schier unendlich erscheint, sollten Urlauber mit knappem Budget den Süden Portugals – insbesondere die Algarve mit ihrer Hauptstadt Faro – besonders im Auge behalten.

Pauschalreisen an die Algarve sind im Vergleich besonders günstig: Für eine Woche inklusive Flug und Unterkunft fallen je nach Saison und Hotelkategorie bereits ab 320 Euro pro Person an – deutlich weniger als bei vielen anderen europäischen Stranddestinationen. Diese attraktiven Preise gelten nicht nur für die Anreise, sondern auch vor Ort: In lokalen Restaurants sind einfache Gerichte und Getränke wie Kaffee oder ein Glas Wein für ein bis zwei Euro erhältlich – preiswerter als in vergleichbaren Urlaubsregionen Spaniens, Italiens oder Griechenlands.

Auch die gute Erreichbarkeit spricht für die Region: Direktflüge aus Österreich mit einer Flugzeit von nur 3,5 bis 4 Stunden nach Faro sind ganzjährig verfügbar, was die Algarve selbst für Kurztrips attraktiv macht und besonders außerhalb der Hauptsaison für eine große Auswahl günstiger Flugverbindungen sorgt.

Übrigens: Wer einen Ausflug mit Freundinnen plant, könnte auch Porto in Nordportugal in Betracht ziehen – die Stadt wurde kürzlich zum idealen Reiseziel für Frauengruppen gekürt.