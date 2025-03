Kampf um Gleichheit: Ursprung und Geschichte des Internationalen Frauentags

Der Internationale Frauentag, geprägt von einer bewegten Geschichte, ist heute ein Symbol für den Kampf um Gleichberechtigung. Weltweit setzen sich Frauen für ihre Rechte ein.

Der Internationale Frauentag, anerkannt von den Vereinten Nationen, hat seine Ursprünge in der Arbeiterbewegung und wird jährlich gefeiert. Seine Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1908, als in New York 15.000 Frauen für bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht auf die Straße gingen.

Im Jahr darauf rief die Sozialistische Partei Amerikas (SPA) den ersten Nationalen Frauentag ins Leben. Der Vorschlag für einen internationalen Feiertag kam 1910 von der deutschen Kommunistin Clara Zetkin auf der Internationalen Frauenkonferenz in Kopenhagen, wo 100 Frauen aus 17 Ländern einstimmig zustimmten.

Erstmals wurde der Internationale Frauentag 1911 in Österreich, Dänemark, Deutschland und der Schweiz gefeiert. 2011 markierte das hundertjährige Jubiläum. Die Vereinten Nationen begannen 1975 mit der offiziellen Feier dieses Tages und führten 1996 den Slogan „Celebrate the Past, Plan for the Future“ ein.

Der Tag würdigt die Leistungen von Frauen in verschiedenen Bereichen und ist aufgrund seiner politischen Wurzeln auch Anlass für Streiks und Proteste gegen bestehende Ungleichheiten. Ursprünglich ohne festes Datum, wurde der 8. März nach einem Streik russischer Frauen im Ersten Weltkrieg gewählt, der zur Abdankung des Zaren führte und Frauen das Wahlrecht brachte.

Dieser Streik fand nach dem julianischen Kalender am 23. Februar statt, was dem 8. März im gregorianischen Kalender entspricht.

Symbolische Farben

Die symbolischen Farben des Tages, Lila, Grün und Weiß, stammen aus der britischen Frauenbewegung von 1908. Lila steht für Gerechtigkeit und Würde, Grün für Hoffnung und Weiß für Reinheit, wobei Letzteres umstritten ist. In vielen Ländern ist der Internationale Frauentag ein gesetzlicher Feiertag.

In Russland boomt der Blumenverkauf, in China haben Frauen oft einen halben Tag frei, und in Italien sind Mimosen ein traditionelles Geschenk. In den USA wird der März als Monat der Frauengeschichte begangen.

Die Vereinten Nationen heben hervor, wie wichtig Geschlechtergleichstellung für den wirtschaftlichen Fortschritt ist und weisen auf die dringende Notwendigkeit hin, 360 Milliarden Dollar jährlich zu investieren, um diese zu erreichen. Bei unveränderten Trends könnten bis 2030 über 342 Millionen Frauen und Mädchen in extremer Armut leben.

Das diesjährige UN-Thema lautet „Investieren Sie in Frauen: Beschleunigen Sie den Fortschritt“, begleitet von dem Hashtag #InvestInWomen.

Globale Herausforderungen

Im vergangenen Jahr setzten sich Frauen weltweit, von Gaza über die Ukraine bis hin zu den USA, für ihre Rechte ein. In Gaza fordert der anhaltende Krieg seit Oktober 2023 viele Opfer. In Afghanistan behindert die Rückkehr der Taliban die Menschenrechtsfortschritte. Im Iran führten Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini zu Widerstand gegen strenge Kleidervorschriften.

Der Krieg in der Ukraine verschärfte die Geschlechterkluft, während in den USA die Aufhebung des Roe v. Wade-Urteils massive Proteste auslöste.

Trotz der Herausforderungen gab es Fortschritte: Frankreich verankerte das Recht auf Abtreibung in der Verfassung, Jugoslawien war das erste Land mit einem verfassungsmäßigen Recht auf freie Entscheidung über Geburten. Das Europäische Parlament verabschiedete ein Gesetz zur stärkeren Vertretung von Frauen in Unternehmensvorständen.

Verbesserungen bei Elternurlaubsgesetzen gab es in Armenien und Kolumbien, und Spanien erweiterte den Zugang zu Abtreibungen. Zudem erklärte das Internationale Olympische Komitee die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking als die bisher geschlechtergerechtesten Spiele.

