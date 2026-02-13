Karambolage mit sieben Fahrzeugen: A1 wurde zur Unfallhölle

Sieben Fahrzeuge, zwei Verletzte: Auf der A1 bei Haag kam es zu einer folgenschweren Karambolage. Feuerwehr und Rotes Kreuz rückten zum Großeinsatz aus.

Auf der A1 Westautobahn ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerwiegender Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Der Vorfall, der sich in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe Haag im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) zutrug, forderte zwei Verletzte. Diese wurden nach Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert.

Die übrigen acht Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Fahrzeugbergung

Vier der sieben involvierten Autos trugen lediglich geringfügige Beschädigungen davon und konnten ihre Fahrt selbständig fortsetzen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Haag und St. Valentin kümmerten sich um die Bergung der drei nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge. Diese wurden anschließend gesichert auf einem Abstellplatz deponiert. Das Rote Kreuz übernahm parallel die Erstversorgung und Betreuung aller zehn am Unfall beteiligten Personen.

Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurde die gereinigte Unfallstelle wieder für den fließenden Verkehr freigegeben.