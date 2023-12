Karatemeister Tomislav ist mit 76 noch auf Medaillenjagd!

Tomislav Kojic, ein 76-jähriger aus Majur bei Sabac, ist seit einem Jahrzehnt der älteste aktive Karatist bei allen Wettbewerben. Seine Karriere ist beeindruckend, mit zahlreichen Medaillen, darunter drei Goldene und eine Silberne, die er bei der letzten Fudokan Weltmeisterschaft gewonnen hat, an der 70 Veteranen aus 27 Ländern teilnahmen.

„Ich habe das große Glück, mein ganzes Leben das zu tun, was ich liebe und wofür ich ausgebildet wurde“, sagt Kojic, der seine Ausbildung an der Lehrerschule abgeschlossen hat und seitdem ständig mit Kindern in Kontakt ist. „Diese Kinder motivieren mich sehr. Ich möchte, dass sie viel besser sind als ich.“

Kojic ist nicht nur ein erfolgreicher Karatist, sondern auch ein engagierter Lehrer.

Im Laufe eines halben Jahrhunderts haben mehr als 20.000 Kinder in seinem Club, dem KK „Soko“, trainiert. „Hier lernen wir Karate, ich habe einen grünen Gürtel, aber vor allem lernen wir, gute Menschen zu sein„, sagt Petra Markovic, eine Schülerin im Club.

Neben seinen sportlichen Erfolgen betont Kojic die Bedeutung von Bewegung und Gesundheit.

„Karate hat mir nicht nur viele Freundschaften und Reisen beschert, sondern auch Medaillen, auf die ich besonders stolz bin. Vor allem aber bin ich stolz darauf, mein Land bei zahlreichen internationalen Wettbewerben vertreten zu haben. Was mich am meisten glücklich macht, ist, dass ich in meinem Alter einen gesunden Körper habe und den Willen, weiterhin zu trainieren. Es gibt keine Gesundheit ohne Bewegung“, erklärt er.