Karawanken: Nach 33 Jahren ist der Stau-Albtraum vorbei

Nach über drei Jahrzehnten Gegenverkehr markiert die Freigabe der zweiten Röhre einen Wendepunkt für eine der meistbefahrenen Alpentransitrouten.

Die jahrzehntelange Situation des Gegenverkehrs im Karawankentunnel hat ein Ende: Nach einer Bauzeit von mehr als sieben Jahren wurde die zweite Röhre für den Straßenverkehr freigegeben. Verkehrsminister Peter Hanke bezeichnete den neuen Tunnel als „einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Region.“ Der vorgesehene Vollausbau bedeutet ein immenses Plus an Verkehrssicherheit und bringt nicht nur für Kärnten, sondern auch für ganz Österreich einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Chancen und Wachstum.

Die offizielle Freigabe erfolgte am Mittwochmittag im Rahmen einer Feierlichkeit mit zahlreichen Ehrengästen. Als zentrale Verbindungsachse in Richtung Süden ist der Karawankentunnel alljährlich zur Ferienzeit Schauplatz massiver Verkehrsbehinderungen – kilometerlange Staus vor dem Tunnelportal gehören an Urlaubswochenenden zum gewohnten Bild.

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Außerhalb der Reisezeit nutzen täglich etwa 10.000 Fahrzeuge die A11 Karawanken Autobahn, in den Sommermonaten steigt die Zahl auf mehr als 30.000 Fahrzeuge pro Tag. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1991, die damals als Symbol des Wunsches von Österreich und dem damaligen Jugoslawien „nach einer gemeinsamen Zukunft Europas“ gefeiert wurde, gilt die Anlage als sichere und erheblich schnellere Alternative zu Wurzenpass oder Loiblpass.

Langer Bauweg

Die Forderung nach einem sicherheitstechnisch vollwertigen Ausbau mit einer zweiten Röhre gewann spätestens nach dem tragischen Unglück im Tauerntunnel im Jahr 1999 an Nachdruck. Der Karawankentunnel zählt zu den letzten Autobahntunneln, in denen der Verkehr noch einspurig mit Gegenverkehr durch eine einzige Röhre geführt wird. Nach einem langen Verhandlungsprozess begannen 2015 die Vorarbeiten; der eigentliche Vortrieb auf Kärntner Seite startete 2018. Auf slowenischer Seite verzögerte sich der Baustart infolge eines Einspruchs gegen die Auftragsvergabe.

Bis der Verkehr durch beide Röhren fließen kann, werden allerdings noch rund drei Jahre verstreichen: Ende März beginnt die Generalsanierung der 35 Jahre alten Bestandsröhre. Der Vollbetrieb mit beiden Röhren im Richtungsverkehr ist für Sommer 2029 geplant. „Mit dem Vollausbau enden die Staus, die es auf dieser Strecke immer wieder gegeben hat. Die neue Tunnelröhre, die wir heute freigeben, ist der erste Schritt dafür“, so Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden beide Röhren in puncto Sicherheitstechnik auf dem aktuellen Stand der Technik sein. Beim Neubau setzte die Asfinag auf das sogenannte Building Information Modeling, kurz BIM. Dieses digitale Planungs- und Dokumentationsverfahren ermöglicht es, jederzeit nachzuvollziehen, wer Leuchten verbaut hat, wo Kabel verlegt wurden und wie der Beton beschaffen ist – ein erheblicher Vorteil für künftige Wartungs- und Sanierungsarbeiten.

Fakten & Nachhaltigkeit

Baubeginn: 2018. Länge: 7.948 Meter, davon 4.402 Meter auf österreichischem Gebiet. Alle 330 Meter sind Fluchtwege zur bestehenden Röhre vorhanden. Allein auf österreichischer Seite fielen 1,5 Millionen Tonnen Tunnelausbruch an. Die Bauzeit betrug 7,5 Jahre. Die Kosten belaufen sich auf 340 Millionen Euro für den Tunnelneubau sowie auf insgesamt 570 Millionen Euro für den Vollausbau.

Neben der Sicherheit stand beim Bau auch die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Zur möglichst umfangreichen Versorgung der Anlage mit erneuerbarer Energie wurde ein Kleinwasserkraftwerk errichtet, das die im Tunnel anfallenden Bergwässer zur Stromerzeugung nutzt. Die Turbinenleistung beträgt 69 Kilowatt.

Noch vor Abschluss des Vollausbaus wird zudem die Hauptmautstelle Rosenbach neu gebaut, wofür die ersten Vorarbeiten bereits angelaufen sind. Das Dach der neuen Mautstelle wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die Gebäude erhalten darüber hinaus eine moderne Luftwärmepumpe.