Brand-Tragödie von Crans Montana: Neu aufgetauchte Videoaufnahmen zeigen fatale Entscheidung

Neues Videomaterial aus der Brandnacht in Crans-Montana zeigt, wie fatale Sekunden über Leben und Tod entschieden.

Beim verheerenden Brandunglück in der Bar Le Constellation im Schweizer Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis kamen in der Nacht auf den 1. Jänner 41 Menschen ums Leben, mehr als hundert weitere erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Neu aufgetauchte Videoaufnahmen belegen nun, dass mehrere Gäste die lebensbedrohliche Situation offenbar nicht erkannten und kostbare Sekunden damit verloren, ihre Jacken aus der Garderobe zu holen, statt unverzüglich das Lokal zu verlassen.

Dass die Deckenpaneele in Brand geraten waren, schien einem Teil der Barbesucher zunächst nicht als unmittelbare Gefahr bewusst zu sein. Die Aufnahmen zeigen, wie Gäste im Untergeschoss des Lokals den Weg zur Garderobe einschlugen – eine Entscheidung, die ihnen wertvolle Zeit kostete, die für eine rechtzeitige Flucht ins Freie gebraucht worden wäre.

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Blockierter Notausgang

Die improvisierte Garderobe befand sich in entgegengesetzter Richtung zum Hauptausgang. Auf dem Weg dorthin passierten die Gäste einen Notausgang, der allerdings durch einen Barhocker versperrt war. Dieses Hindernis hielt die Menschen offenbar davon ab, die Tür überhaupt zu prüfen.

In der Schweiz müssen Notausgänge in Gastronomiebetrieben stets frei zugänglich und nicht versperrt sein. Die Blockierung durch den Barhocker stellte somit einen schwerwiegenden Verstoß gegen die geltenden Sicherheitsvorschriften dar.

Eine Überlebende schilderte, dass sie gemeinsam mit ihren Begleitern den blockierten Notausgang nicht genutzt habe und die Gruppe stattdessen zum Hauptausgang gelaufen sei, wo zu diesem Zeitpunkt bereits Panik herrschte.

Tödliches Gedränge

Die Videoaufnahmen zeigen, wie sich die Menschen vor dem Garderobenbereich im Gedränge verlieren, gegenseitig anstoßen und nach ihren Habseligkeiten suchen. Wenig später quillt dichter Rauch durch den Raum. Einzelne Personen versuchen, sich kriechend oder gebückt einen Weg nach draußen zu bahnen, um noch atembare Luft zu finden.

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