Karleušas Tochter startet jetzt als Kindermodel durch (FOTOS & VIDEOS)

Atina, die Tochter der bekannten Balkan-Sängerin Jelena Karleuša und des Fußballers Duško Tošić machte am Wochenende ihre ersten großen Schritte in Richtung Modelkarriere.

Die Kinderrevue in Belgrad engagierte Atina Tošić für ihren ersten Aufritt als professionelles Kindermodel. In einem weißen Kleid schritt sie über den Laufsteg, während ihr Vater und ihrer Schwester Nika in der ersten Reihe saßen. Jelena Karleuša konnte aufgrund eines Auftritts in Zürich leider nicht live dabei sein.

Allerdings veröffentlichte sie wenige Minutennach der Modenschau ein Video von Atina auf Instagram. „Mein Mädchen. Mama weint vor Stolz. Es tut mir leid, dass Oma Divna das nicht sehen kann…“, schrieb Karleuša unter das Video.

„Ich möche Model werden“

Vor der Show gab Atina ihr erstes Interview für „Telegraf“, in welchem sie erzählte, dass sie gerne in Zukunft als profesionelles Model arbeiten möchte. Auf die Frage, für welches Label sie am liebsten über den Laufsteg schreiten wolle, antwortete sie: „Das weiß ich nicht genau. Alle sind toll“.

