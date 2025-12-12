Karners Grenz-Hammer: Bundesheer zieht sich zurück

Weniger fixe Kontrollen, mehr Flexibilität: Österreich stellt seinen Grenzschutz neu auf. Die Bundesregierung setzt künftig verstärkt auf mobile Überwachung im Grenzraum.

Neue Strategie

Die österreichische Bundesregierung passt ihr Grenzmanagement an die aktuelle Migrationslage an. Künftig sollen verstärkt Kontrollen im Grenzraum statt an fixen Grenzpunkten stattfinden. Diese Neuausrichtung wird voraussichtlich zu einer Verringerung der Soldatenpräsenz an den Grenzen führen. Bei einer Pressekonferenz begründete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) diesen Schritt mit den rückläufigen Aufgriffszahlen. Das neue Konzept solle insgesamt für mehr Effektivität und Flexibilität im Grenzschutz sorgen.

Die Grenzkontrollen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien werden laut Karner um weitere sechs Monate bis Juni verlängert. Allerdings sollen auch diese Kontrollen nach dem neuen Konzept umgestaltet werden. “Auch hier werden wir in Zukunft weniger Grenzpunkt, dafür mehr Grenzraumkontrollen durchführen”, erläuterte der Innenminister.

⇢ Grenzsicherung neu: Karner setzt auf flexible Kontrollen statt feste Posten



Das Konzept der Grenzraumkontrollen basiert nach Karners Darstellung auf drei wesentlichen Säulen. Als ersten und “wesentlichen Punkt” nannte er den Schutz der EU-Außengrenzen: “Das ist auch entscheidend für ein Funktionieren des Asylpaktes, der Mitte nächsten Jahres in Kraft tritt.” Die zweite Komponente bildet die Vorfeldfahndung, bei der österreichische Polizeikräfte etwa im Rahmen der Operation Fox in Transitländern des Westbalkans oder in Ungarn tätig sind. Als drittes Element führte Karner die Schleierfahndung an, die nicht unmittelbar an der Grenze, sondern im Hinterland stattfindet, “um ganz gezielt Schlepper aus dem Verkehr ziehen zu können”.

Technische Modernisierung

Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Grenzschutz-Einheit Puma. Zukünftig sollen verstärkt technische Hilfsmittel wie Drohnen, Hubschrauber und Wärmebildkameras zum Einsatz kommen. Ruf sprach von einem “Spinnennetz aus Kameras”. Unter Einbeziehung aller internationalen Partner soll ein Echtzeit-Lagebild erstellt werden. Die Ergebnisse dieser Analysen sollen als Grundlage für die Bekämpfung illegaler Migration dienen. Dadurch könnten Ressourcen “zielgerichtet, zeitnah und flexibel” eingesetzt werden, so Ruf.

Auch die Anzahl der im Grenzeinsatz befindlichen Soldaten wird sich verringern. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte, dass dies situationsabhängig und flexibel erfolgen werde. Der Assistenzeinsatz zur Unterstützung der Polizei werde “jedenfalls verlängert”, betonte Tanner: “Wir werden weiterhin dabei helfen, die Grenzen zu schützen.” Allerdings könnte dies künftig in geringerem Umfang notwendig sein. “Wenn die Aufgriffe sinken, wird die Anzahl an Soldaten reduziert.” Die freigewordenen Kräfte könnten sich dann “wieder auf die Kernaufgaben konzentrieren”. Tanner erinnerte daran, dass der Assistenzeinsatz ohnehin als “temporäre Maßnahme ausgerichtet” konzipiert war. Derzeit seien 510 Soldatinnen und Soldaten im Burgenland im Einsatz.

Politische Reaktionen

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos bezeichnete die Neuregelung als “historischen Tag”. Das neue Konzept ermögliche sowohl einen “effizienteren und stärkeren Kampf gegen Schlepper” als auch “mehr Freiraum für die Wirtschaft und kürzere Grenzwartezeiten”. Hoyos würdigte die “vertrauensvollen und guten Gespräche” innerhalb der Regierung sowie zwischen Polizei und Bundesheer. Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) unterstrich, dass der reformierte Grenzschutz den Kriterien Menschlichkeit, Recht und Ordnung entspreche. Zudem ermögliche das Modell, “zielgerichteter, effizienter und dynamischer auf sich verändernde Verhältnisse eingegangen werden”.

Die FPÖ hingegen bewertet die Neuordnung des Grenzschutzes als “üblen PR-Schmäh des gescheiterten ÖVP-Innenministers Karner und der Verlierer-Ampel”. Man wolle damit die Bevölkerung “hinters Licht führen”, kritisierte der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann: “14.325 Asylanträge, vorwiegend von Afghanen und Syrern, allein heuer, sind der in Zahlen gegossene Beweis dafür, dass gar nichts in die richtige Richtung geht.” Der “einzige Schutzwall” sei ein “sofortiger Asylstopp”.

Auch die burgenländische SPÖ, die bereits vor der Präsentation auf die Beibehaltung der Grenzkontrollen gedrängt hatte, äußerte sich kritisch. Sie sieht im neuen Grenzschutzkonzept eine “Mogelpackung zu Lasten der Sicherheit im Burgenland”. Die “Aufweichung des Grenzschutzes” sei laut Klubobmann Roland Fürst “dem Spardruck” im Bund geschuldet.

Schon bei einer geringen Verschiebung der Schlepperrouten könnte das Burgenland erneut zum “Hotspot der illegalen Migration” werden, gab er in einer Aussendung zu bedenken.