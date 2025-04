Kassa & Bestellungen: Das ändert sich bei Billa

BILLA führt die „Stille Stunde“ ein, um den Einkauf für Menschen mit Autismus angenehmer zu gestalten. Diese Maßnahme wird in immer mehr Filialen umgesetzt.

Am Welt-Autismus-Tag, dem 2. April, steht die Förderung von Inklusion im Mittelpunkt. In diesem Rahmen hat BILLA die „Stille Stunde“ eingeführt, um Menschen mit Autismus den Einkauf angenehmer zu gestalten. Ziel dieser Initiative ist es, die sensorische Belastung durch grelle Beleuchtung, laute Durchsagen und volle Gänge zu verringern. Gemeinsam mit Fachleuten wurden spezifische Herausforderungen identifiziert und entsprechende Maßnahmen entwickelt. Die „Stille Stunde“ startete 2021 im BILLA Markt in der Wiener Goldeggasse und wurde im letzten Jahr auf weitere Filialen ausgeweitet.

Aktuell wird das Konzept auch in Österreichs „grünstem“ BILLA Markt in der Pilotengasse 76 sowie in der Thaliastraße 154A in Wien und der Doktor-Gschmeidler-Straße 16 in Krems umgesetzt. Im Mai sollen zehn weitere Märkte in Oberösterreich folgen, während zusätzliche Standorte in anderen Bundesländern geplant sind.

Positive Resonanz

Harald Mießner, BILLA Vorstand Vertrieb, hebt hervor: „Unser Ziel ist es, das Einkaufserlebnis bei BILLA für alle Menschen zugänglich zu machen. Die positive Resonanz auf die ‚Stille Stunde‘ ermutigt uns, das Konzept auf mehr Standorte auszuweiten. Derzeit sind es 19 Märkte, und weitere werden folgen. Um dies zu ermöglichen, arbeiten wir eng mit zertifizierten Autismus-Vereinen zusammen. Unsere Mitarbeiter in den Märkten werden umfassend geschult, um auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden bestmöglich einzugehen.“

In Zusammenarbeit mit spezialisierten Vereinen wurden die BILLA-Teams in den teilnehmenden Märkten sensibilisiert und geschult. Während der täglichen „Stillen Stunde“ werden Radio- und Werbeeinschaltungen sowie Marktdurchsagen vermieden, um eine entspanntere Einkaufsatmosphäre zu schaffen. Feinkostbestellungen werden diskret auf die Theke gelegt, um den persönlichen Kontakt zu minimieren, und das Tempo an der Kasse wird so angepasst, dass Kunden genügend Zeit haben, ihre Einkäufe einzuräumen. Für besonders lichtempfindliche Personen stehen desinfizierte Sonnenbrillen kostenlos zur Verfügung.

Standorte und Zeiten

Die „Stille Stunde“ findet von Montag bis Samstag nachmittags statt, gezielt außerhalb der Stoßzeiten, da volle Märkte für autistische Personen eine Stressquelle darstellen können. Der genaue Zeitpunkt wird an die jeweiligen Standorte angepasst.

Hier sind die Standorte und Zeiten der „Stillen Stunde“:

Burgenland : BILLA PLUS, Wiener Straße 120, Neusiedl: 14 bis 15 Uhr BILLA, Neufelder Straße 21, Hornstein: 13 bis 14 Uhr

: Kärnten : BILLA, Hauptstraße 221, Krumpendorf: 15 bis 16 Uhr BILLA, Ebentalerstraße 55, Klagenfurt: 15 bis 16 Uhr BILLA, 10. Oktober Straße 25, Klagenfurt: 15 bis 16 Uhr BILLA, Klagenfurter Straße 38, Völkermarkt: 14 bis 15 Uhr BILLA, Dreschnigstraße 31, Villach: 14 bis 15 Uhr BILLA, Maria-Gailer-Straße 37, Villach: 14 bis 15 Uhr

: Salzburg : BILLA PLUS, Raiffeisenstraße 20, Salzburg: 14 bis 15 Uhr BILLA, Maxglaner Hauptstraße 18, Salzburg: 14 bis 15 Uhr

: Niederösterreich : BILLA, Siegfried Marcus-Straße 18, Biedermannsdorf: 15 bis 16 Uhr BILLA, Bahnhofstraße 193, Pitten: 14 bis 15 Uhr BILLA, Doktor-Gschmeidler-Straße 16, Krems: 14 bis 15 Uhr

: Steiermark : BILLA, Theodor Körner Straße 122, Graz: 14 bis 15 Uhr

: Wien : BILLA, Goldeggasse 19, 1040 Wien: 14 bis 15 Uhr BILLA, Sterngasse 3, 1230 Wien: 14 bis 15 Uhr (Montag bis Freitag) BILLA, Gentzgasse 52, 1180 Wien: 14 bis 15 Uhr BILLA, Pilotengasse 76, 1220 Wien: 9 bis 10 Uhr BILLA, Thaliastraße 154A, 1160 Wien: 14 bis 15 Uhr

