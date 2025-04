„Kein rechtsfreier Raum“: Regierung stellt Penis-Bilder unter Strafe

Österreich verschärft den Kampf gegen digitale Belästigung: Unerwünschte Genitalbilder werden künftig strafrechtlich verfolgt – egal ob per SMS, Social Media oder sogar Fax.

Die österreichische Regierung geht künftig strafrechtlich gegen unerwünschte Genitalbilder vor. Wer solche Aufnahmen ohne Aufforderung über elektronische Kommunikationswege versendet und damit andere belästigt, macht sich strafbar. Die neue Regelung umfasst sämtliche digitale Übertragungswege – von klassischen SMS und E-Mails über Social-Media-Nachrichten bis hin zu Bluetooth-Übertragungen oder Faxnachrichten.

Bei Überschneidungen mit schwerwiegenderen Straftatbeständen wie etwa Stalking greift weiterhin die strengere rechtliche Bestimmung.

Diese Maßnahme kündigte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im Vorfeld der Ministerratssitzung an. Entscheidend für die Strafbarkeit sei der unaufgeforderte Charakter der Zusendung. Die gesetzliche Neuregelung werde alle Formen elektronischer Kommunikation einschließen – von sozialen Medien bis zur Faxübermittlung.

Sporrer verwies darauf, dass insbesondere junge Frauen von dieser Form sexueller Belästigung betroffen seien. Die neue Regelung solle Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte helfen. Laut aktuellen Erhebungen haben mehr als 60 Prozent der jungen Frauen in Österreich bereits unerwünschte Genitalbilder erhalten, besonders über Messenger-Dienste und soziale Medien.

Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) bezeichnete den Beschluss als wichtigen Schritt und betonte den Grundsatz, dass Handlungen, die im realen Leben verboten sind, auch im digitalen Raum nicht erlaubt sein dürften. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) unterstrich ebenfalls, dass das Internet kein rechtsfreier Raum sei.

Im europäischen Vergleich ist Österreich mit dieser Gesetzesinitiative nicht allein. Deutschland und die Schweiz haben bereits ähnliche Strafbestimmungen eingeführt, wo solche Verstöße mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr geahndet werden können. Die genaue Ausgestaltung der Strafandrohung in Österreich steht noch bevor.

Umfassender Aktionsplan

Der Ministerrat beschließt am Mittwoch zudem einen umfassenden Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. Die Ausarbeitung erfolgt unter Federführung des Frauenministeriums in Zusammenarbeit mit den Ressorts für Inneres, Bildung und Justiz. Ziel ist die Beseitigung bestehender Lücken im Gewaltschutz.

Der Aktionsplan orientiert sich an Empfehlungen des Europarats, des Rechnungshofes sowie an der neuen EU-Richtlinie zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt. Mit dem Ministerratsbeschluss beginnt nun die konkrete Ausarbeitung des Dokuments, die in enger Abstimmung mit relevanten Nichtregierungsorganisationen, Fachstellen und wissenschaftlichen Einrichtungen erfolgen soll.

Ressortübergreifende Zusammenarbeit

Frauenministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) unterstrich, dass jede Frau ein Recht auf ein gewaltfreies Leben habe. Sie forderte einen breiten ressortübergreifenden Schulterschluss mit der klaren Botschaft: „Gewalt ist keine Privatsache.“ Da es sich um ein strukturelles Problem handle, sei eine umfassende Antwort erforderlich.

Man werde in allen Ministerien nach Schwachstellen im Gewaltschutz suchen und diese gezielt schließen.