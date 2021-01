Kennedybrücke: 17-Jährige in Straßenbahn sexuell belästigt

Eine Minderjährige ist am Dienstagnachmittag in einer Straßenbahn im Wiener Bezirk Hietzing sexuell belästigt worden. Ein 33-Jähriger steht unter Verdacht, die junge Frau mehrmals am Gesäß angefasst zu haben. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Das Mädchen stieg am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in eine Straßenbahn bei der Kennedybrücke ein und erlebte etwas schreckliches. Die Minderjährige wurde in der Wiener Straßenbahn im Bezirk Hietzing sexuell belästigt. Der 33-Jährige setzte sich neben der jungen Frau und begann unangenehme Bemerkungen zu tätigen. Weiteres soll der verdächtige Mann aus Jemen, die 17-Jährige mehrmals auf das Gesäß gegriffen haben.

Der Verdächtige wurde von den Beamten gestoppt und nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.