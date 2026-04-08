KI macht’s möglich: Luxus-Handtasche aus T-Rex-Leder gefertigt (FOTOS)

Ausgestorben seit 66 Millionen Jahren – und plötzlich wieder gefragt: Ein T-Rex liefert die Vorlage für ein neues Luxusmaterial.

In Amsterdam wurde am 2. April 2026 im Art Zoo eine Handtasche vorgestellt, die aus einem höchst ungewöhnlichen Material gefertigt ist: Leder, das auf der Biologie eines Tyrannosaurus Rex basiert. Möglich macht dies der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Was zunächst nach einem Gedankenspiel aus einem Science-Fiction-Roman klingt, ist tatsächlich das Ergebnis eines realen Forschungsprojekts. Dahinter steht eine Kooperation der Kreativagentur VML mit The Organoid Company und Lab-Grown Leather Ltd. – drei Unternehmen, die gemeinsam den Beweis antreten wollen, dass Leder auch ohne den Einsatz von Tieren herstellbar ist.

Rekonstruktion aus Fossilien

Anstatt auf tierische Haut zurückzugreifen, rekonstruierten Wissenschaftler das Material auf Grundlage eines seit Jahrmillionen ausgestorbenen Lebewesens. Ausgangspunkt waren fossile Überreste, aus denen Kollagenbestandteile – ein zentrales strukturelles Element der Haut – gewonnen wurden. Computermodelle und KI-Systeme ermöglichten es, daraus einen synthetischen genetischen Bauplan zu erstellen. Die so erzeugte künstliche DNA wurde anschließend in Laborzellen eingeschleust, die sich in großer Zahl vermehrten. Milliarden dieser Zellen wuchsen schließlich zu einem Material zusammen, das die wesentlichen Eigenschaften von echtem Leder aufweist.

Das Besondere an diesem Verfahren liegt in der Selbstorganisation der Zellen: Sie bilden ihre innere Struktur selbständig aus – vergleichbar mit dem Aufbau natürlicher Haut. Das Ergebnis ist ein Material, das herkömmlichem Leder in Aufbau und Beschaffenheit sehr nahekommt, jedoch vollständig ohne Tierhaltung, Abholzung oder chemikalienintensive Gerbprozesse auskommt. Das sogenannte T-Rex-Leder wurde schließlich zu einem Luxusprodukt weiterverarbeitet: Eine Designermarke fertigte daraus eine Handtasche.

Kommerzielle Pläne

Nach Ablauf der sechswöchigen Ausstellungsphase im Art Zoo soll das Einzelstück am 11. Mai 2026 versteigert werden. Das Unikat markiert jedoch erst den Anfang: Die beteiligten Unternehmen beabsichtigen, das Material künftig in größerem Maßstab zu produzieren und kommerziell zugänglich zu machen. Designerinnen und Marken sollen es für eigene Kollektionen nutzen können – perspektivisch nicht nur in der Modeindustrie, sondern auch im Automobilsektor.

Dinosaurier waren im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte darauf ausgelegt, unter extremen Umweltbedingungen zu bestehen – Bedingungen, die mit den zunehmenden klimatischen Herausforderungen der Gegenwart durchaus vergleichbar sind. Die Erforschung und Rekonstruktion urzeitlicher Biologie eröffnet der Kooperation zufolge neue Perspektiven für die Entwicklung widerstandsfähiger und leistungsstarker Materialien mithilfe moderner Biotechnologie.

Die konventionelle Lederproduktion ist mit erheblichen ökologischen Belastungen verbunden – von der Entwaldung bis hin zu chemikalienreichen Gerbverfahren. T-Rex-Leder soll diese Auswirkungen deutlich verringern, ohne dabei die Haptik, Stabilität und Langlebigkeit einzubüßen, die von hochwertigen Lederprodukten erwartet werden.