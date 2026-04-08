Dramatische Flucht zu Fuß auf Inntal-Autobahn gestoppt

Kurz vor der Grenzkontrolle springt ein Mann aus dem Transporter – was folgt, ist eine Verfolgung mit Konsequenzen für beide.

An der deutsch-österreichischen Grenze bei Kiefersfelden ist ein bosnisch-herzegowinischer Staatsbürger nach einer Flucht zu Fuß entlang der Inntal-Autobahn von der Polizei gestellt worden. Der Mann hatte kurz vor der deutschen Grenzkontrollstelle den Kleintransporter verlassen, in dem er mitgefahren war, weil ihm die notwendigen Einreisedokumente fehlten. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 43-jähriger Kroate, passierte die Grenze zunächst allein, wurde aber im Anschluss ebenfalls von den Beamten angehalten.

Flucht am Rastplatz

Ausgangspunkt des Einsatzes war die Beobachtung eines Polizisten, der sah, wie der Transporter unmittelbar vor dem Kontrollpunkt zum Stehen kam und der Beifahrer das Fahrzeug verließ, um zu Fuß zu flüchten. Die Verfolgung endete am Rastplatz Inntal-Ost, wo der 41-Jährige schließlich festgenommen werden konnte.

Nachdem sein Mitfahrer aus dem Wagen gesprungen war, versuchte der kroatische Lenker, die Fahrt ohne Unterbrechung fortzusetzen. Beamte wiesen ihn jedoch an, auf dem Standstreifen anzuhalten. Obwohl er selbst über gültige Einreisedokumente verfügte, war er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Rechtliche Konsequenzen

Im weiteren Verlauf räumte der Kroate ein, gewusst zu haben, dass sein Bekannter mit den österreichischen Asylunterlagen keine Einreiseberechtigung für Deutschland besaß, und ihn deshalb noch vor der Kontrollstelle aussteigen ließ.

Beide Männer, die in Niederösterreich gemeldet sind, gaben an, rein zufällig in Richtung Deutschland unterwegs gewesen zu sein. Gegen den bosnisch-herzegowinischen Staatsbürger wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem kroatischen Fahrer drohen rechtliche Konsequenzen wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise sowie wegen Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung.

Der Kleintransporter wurde beschlagnahmt.