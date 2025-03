KI-Revolution bei Google: Das steckt hinter der neuen Funktion!

Google führt in Europa eine neue Suchfunktion ein, die KI-generierte Antworten liefert. Diese Innovation soll die Nutzerzufriedenheit steigern.

Technologische Innovation

Der Wettlauf um technologische Innovationen, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, ist intensiv. Google hat kürzlich in vielen Teilen Europas eine neue Funktion in seiner Suchmaschine eingeführt, die in den USA und Großbritannien bereits etabliert ist. Diese Funktion, bekannt als „Übersicht mit KI“, bietet Nutzern die Möglichkeit, bei einer Google-Suche als erstes eine Antwort zu erhalten, die von einer Künstlichen Intelligenz generiert wurde. Am 25. März teilte Google mit, dass diese Funktion bis Ende 2024 weltweit bereits eine Milliarde Nutzer erreicht hatte und im März 2025 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein wird.

Nutzererfahrungen

Die bisherigen Erfahrungen des Unternehmens zeigen, dass Nutzer, die diese Funktion verwenden, zufriedener mit den Suchergebnissen sind und häufiger die Google-Suche nutzen. Zudem besuchen sie eine größere Bandbreite an Websites, um Antworten auf komplexe Fragen zu erhalten. Die „Übersicht mit KI“ funktioniert so, dass bei Eingabe einer Frage in die Suchmaschine eine kurze, von KI generierte Antwort vor den eigentlichen Suchergebnissen erscheint. Eine generative KI ist ein System, das eigenständig neue Inhalte auf der Basis erlernter Muster erstellt, sei es in Form von Texten, Bildern oder Musik, und dabei große Datenmengen sowie maschinelles Lernen nutzt, um kreative oder nützliche Ergebnisse zu erzielen.

Nutzungsbedingungen

Die Nutzung dieses neuen Dienstes ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Nutzer müssen mit ihrem Google-Konto eingeloggt sein und mindestens 18 Jahre alt. Die KI-generierten Antworten erscheinen nicht immer; Googles Systeme entscheiden, wann eine solche Antwort hilfreicher als ein herkömmliches Suchergebnis ist. Diese Texte enthalten Weblinks, die ein tieferes Verständnis der jeweiligen Thematik ermöglichen sollen.

Falls die neue Funktion bei einigen Nutzern noch nicht sichtbar ist, liegt das daran, dass die Umstellung, wie in Österreich, nicht auf allen Servern gleichzeitig erfolgt. Daher kann es noch etwas dauern, bis „Übersicht mit KI“ überall verfügbar ist. Nutzer, die keine KI-generierten Antworten wünschen, können diese nicht deaktivieren, aber umgehen: Durch Auswahl des Reiters „Web“ nach einer Suchanfrage erhält man ausschließlich textbasierte Vorschläge, ohne KI-generierte Zusammenfassungen, Bilder oder Videos.

