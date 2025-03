Messerattacke auf Putzmann: Wer kennt diesen Mann?

Ein Zwischenfall in einer Wiener U-Bahn-Toilette eskalierte, als ein Reinigungsmitarbeiter mit einem Messer bedroht wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Zwischenfall in einer öffentlichen Toilette nahe der Wiener U-Bahn-Station Burggasse hat am 16. Februar 2025, gegen 13:30 Uhr, die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Ein 48-jähriger Reinigungsmitarbeiter sah sich mit einem Messer bedroht, als er zwei Männer aufforderte, die sanitären Anlagen zu verlassen. Der bislang unbekannte Täter zog daraufhin eine Waffe.

In einer schnellen Reaktion zog sich der bedrohte Mitarbeiter in den Mitarbeiterraum zurück und verständigte die Polizei. Die beiden Männer, darunter der mutmaßliche Täter, nutzten die Gelegenheit zur Flucht und stiegen in eine Straßenbahn ein.

Hilfe der Bevölkerung

Um die Täter zu fassen, hat die Wiener Polizei nun Überwachungsbilder veröffentlicht. Die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten, indem sie relevante Informationen – auch anonym – an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Josefstadt unter der Telefonnummer 01-31310 Durchwahl 99 22810 weiterleitet.