Kinder brachen in gefrorenen See: drei Jungen sind tot, einer schwebt in Lebensgefahr (VIDEO)

Drei Kinder, beim Spielen auf einem gefrorenen See in Mittelengland durch die dünne Eisdecke gebrochen waren, sind an den Folgen des Unfalls gestorben. Das vierte Kind befindet sich noch immer in kritischem Zustand.

Es wird vermutet, dass es zu dem Unfall kam, während die Jungen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren im Babbs Mill Park in Kingshurst auf dem Eis spielten, teilte die West Midlands Police mit.

Die Jungen wurden sofort ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Feuerwehr sie aus dem Wasser gezogen hatte. Drei Jungen konnten laut Polizeiangaben nicht mehr wiederbelebt werden, berichtet die BBC.

Die Polizei setzt die Durchsuchung des Sees weiterhin fort um zu ermitteln, was genau vorgefallen war und ob sich weitere Personen im See befinden, da sich zwei weitere Kinder mit der Gruppe auf dem Eis befunden haben sollen, teilte die britische Polizei mit.

Die BBC gibt an, dass die Außentemperatur zum Zeitpunkt des Unfalls etwa ein Grad Celsius betrug und in der Nacht auf 15 Grad unter null gesunken war.