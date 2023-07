Kinder in Serbien sammeln Geld für Operation ihres Freundes

Der dreijährige Mihajlo aus Pancevo, Serbien, steht an der Schwelle zu einer bahnbrechenden Operation in den USA, die ihm helfen könnte eigenständig zu laufen. Seine kleine Freundin Sara, acht Jahre alt, hat beschlossen ihn auf diesem Weg zu unterstützen. Sie und ihre Freunde haben ein herzerwärmendes Projekt ins Leben gerufen.

Sie verkaufen selbstgemachte Großmutter-Kuchen und Limonaden auf den Straßen ihres Viertels Streliste in Pancevo. Der gesamte Erlös kommt Mihajlos Therapie zugute, zu dem sie in den Sommerferien im Jahr 2021 in Griechenland eine tiefe Verbindung aufgebaut hat.

In Pancevo werden diese Kinder als wahre Helden gefeiert. Sie haben mit ihrer menschlichen Aktion die Hoffnung und Bewunderung ihrer Mitmenschen geweckt. Natasa, Saras Tante, teilt begeistert: „Sobald ich ihr gezeigt habe, dass es für Mihajlo ist, hat sie sofort zugestimmt. Sie möchte nur ihrem Freund helfen. Zusammen mit ihren Freunden hat sie den Stand und einen Kuchenkorb gemacht, sie machen alles selbst“.

Sara und ihre Freunde bei der Sammelaktion für ihren Freund Mihajlo

Sara, die kürzlich die erste Klasse abgeschlossen hat, backt leidenschaftlich gerne die Großmutter-Kuchen, ein Rezept, das sie von ihrer Tante gelernt hat. Seit zwei Wochen sammelt sie gemeinsam mit ihren Freunden Geld für Mihajlo. Die Aktion läuft erfolgreich, wie ihre Tante berichtet: „Sie haben wirklich gut verdient. Die Leute kaufen, die Reaktionen sind toll. Sie geht, wann immer sie kann, und ihre Freunde Natalija, Ogi, Milica schließen sich ihr an.“

Die rührende Initiative der Kinder, die trotz großer Hitze fleißig Geld für ihren Freund sammeln, hat in sozialen Medien Wellen geschlagen. Auch in anderen Vierteln, wie z.B. in Tesla, folgen Kinder ihrem Beispiel. Sie verkaufen Kuchen, Brötchen und Säfte mit einem klaren Ziel vor Augen: ihrem Freund Mihajlo zu helfen.

Mihajlo hatte einen harten Start ins Leben. Er kam zu früh auf die Welt aufgrund einer Lebensmittelvergiftung seiner Mutter kurz vor der Geburt. Er erlitt bereits wenige Stunden nach der Geburt aufgrund einer Gehirnblutung mehrere Krampfanfälle, die über mehrere Tage anhielten. Er kämpfte mehrere Monate im Krankenhaus um sein Leben.

Mit sechs Monaten wurde bei ihm Epilepsie und das West-Syndrom diagnostiziert, später kam die Diagnose Zerebralparese hinzu. Trotz aller Bemühungen und Therapien kann Mihajlo aufgrund starker Spasmen in den Beinen bis heute nicht selbständig stehen oder gehen.

Mihajlo trainiert beständig und gibt sein Bestes. Dennoch, seine Spasmen verbessern sich nicht. Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit unterschiedlichen Therapien, haben die Eltern auf Empfehlung von Experten beschlossen, eine SDR (selektive dorsale Rhizotomie) Operation in den USA durchführen zu lassen, die Mihajlo die Hoffnung auf Selbstständigkeit beim Gehen geben könnte.

Bisher konnten die Eltern die Behandlung selbst finanzieren, aber jetzt benötigen sie die Unterstützung von großzügigen Spendern, damit Mihajlo seinen Traum vom selbstständigen Gehen erfüllen kann. Mihajlo genießt die Zeit mit seiner Mutter, beim Üben zu Hause oder im Kindergarten in Novi Sad, Serbien.

„Er liebt es, durch das Haus zu krabbeln, mit Autos und Tieren zu spielen, Lieder zu hören und Märchen vorgelesen zu bekommen. Draußen liebt er es, zu schaukeln und im Kinderwagen gefahren zu werden, genau wie alle anderen Kinder. Er liebt Musik und lernt sehr schnell Teile von Liedern, die ihm gefallen, und rezitiert sie, während wir spielen.

Am Abend kommt der Vater von der Arbeit und spielt mit ihm, und natürlich sind da auch die Großeltern als Quelle bedingungsloser Liebe. Wir gehen auch in den Kindergarten. Ich bin seine persönliche Begleitung. Er liebt den Kindergarten, es ist interessant für ihn, Zeit mit seinen Gleichaltrigen zu verbringen, und seine Freunde lieben ihn. Sie umarmen und küssen ihn und sind sehr vorsichtig mit ihm“, erzählt seine Mutter Sandra mit Liebe in den Augen.

Spenden für Mihajlo können über verschiedene Kanäle geleistet werden, darunter über ein Dinar-Konto, ein Fremdwährungskonto, durch das Scannen eines NBS IPS QR-Codes oder durch das Senden einer SMS an eine spezielle Nummer. Alle Spenden sind vollständig anonym und es ist keine Registrierung notwendig. Nähere Infos https://www.budihuman.rs/korisnik/1513/mihajlo-kotrlja