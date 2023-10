Knaller: Feiert Lionel Messi sein Comeback beim FC Barcelona?

Die Fußballwelt könnte bald Zeuge einer spektakulären Rückkehr sein, denn Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Lionel Messi zu seinem Ex-Klub, dem FC Barcelona, machen die Runde. Der argentinische Superstar hatte Barcelona im Jahr 2021 nach 21 Jahren verlassen, um sich Paris Saint-Germain (PSG) anzuschließen. Dieser Abschied verlief ohne die offizielle Verabschiedung, die sich Messi und die Fans des FC Barcelona verdient hätten.

Aktuellen Berichten zufolge könnte Messi im Jänner auf Leihbasis zu Barcelona zurückkehren. Die Spekulationen wurden angeheizt, da sein derzeitiger Klub, Inter Miami, die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) verpasst hat und die Saison vorzeitig beendet ist. Diese unerwartete Wende hat Fans und Experten gleichermaßen überrascht.

Rückkehr möglich?

Die Frage, die sich viele Fußballfans stellen, ist, ob es tatsächlich zu einer Rückkehr kommen wird. Bisher wurde eine Rückkehr in den Messi-Kreisen nicht öffentlich diskutiert. Dennoch könnte eine solche Entscheidung für Messi bedeuten, dass er erneut in der UEFA Champions League antreten kann, einem Wettbewerb, in dem er in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge feierte. Darüber hinaus könnte eine Rückkehr Messi die Möglichkeit bieten, sich angemessen von den Fans des FC Barcelona zu verabschieden, was bei seinem abrupten Abschied im Jahr 2021 nicht möglich war.