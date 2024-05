Knaller: JET schließt alle Filialen!

Ein vertrautes Bild für Sparfüchse und Pragmatiker könnte bald Geschichte sein: Die Jet-Tankstellen, bekannt für ihre vergleichsweise günstigen Kraftstoffpreise, stehen vor einem umfassenden Umbruch. Der amerikanische Mutterkonzern Phillips 66 hat Pläne bekannt gegeben, die darauf hindeuten, dass sich das Tankstellennetzwerk in Österreich und Deutschland verändern wird.

In Österreich betreibt Jet über 150 Tankstellen, in Deutschland sind es sogar über 800. Diese Standorte sind Teil eines größeren Portfolios, das nun im Zentrum einer strategischen Neubewertung durch Phillips 66 steht. Mit einem geschätzten Wert der rund 1.000 Filialen von 2,8 Milliarden Euro sieht das Unternehmen die Notwendigkeit, sich von Vermögenswerten zu trennen, die nicht länger den langfristigen Unternehmenszielen entsprechen. Dieser Schritt lässt aufhorchen, da er zeigt, wie sich die Branche in Zeiten des Wandels neu erfindet.

Unsicherheit an den Zapfsäulen

Die Nachricht von der möglichen Schließung und dem Verkauf der Tankstellen bewegt sowohl Autofahrer als auch Branchenkenner. Was diese Entwicklung konkret für die Kunden bedeutet, ist bislang unklar. Die Suche nach potenziellen Käufern ist im Gange, doch bis eine Übernahme realisiert wird, bleiben viele Fragen offen. Fest steht, dass die Stammkunden von Jet sich auf Veränderungen einstellen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob die Standorte unter einem neuen Namen weitergeführt werden oder ob andere große Wettbewerber wie Aral, Shell oder Esso die Lücke füllen werden.

Die Zukunft der Jet-Tankstellen

Für den Augenblick befinden sich die Jet-Kunden in einer Situation der Ungewissheit und des Abwartens. Die Zukunft der gewohnten Anlaufstellen für den Kraftstoffkauf liegt in den Händen der Marktkräfte und strategischen Unternehmensentscheidungen. Wie sich die Landschaft der Tankstellen in Österreich und darüber hinaus verändert, wird letztlich davon abhängen, wie die Karten im Spiel der Übernahmen und Fusionen neu gemischt werden.