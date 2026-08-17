,,König der Hochzeiten“ Rade Jorovic kämpft mit 255 Euro Pension ums Überleben

46 Jahre Bühne, 200 Songs – und eine Pension, von der kaum jemand leben könnte. Rade Jorovic macht trotzdem weiter.

Seit 46 Jahren steht Rade Jorovic auf der Bühne. Mehr als 200 Lieder hat der serbische Sänger in dieser Zeit aufgenommen – darunter den weithin bekannten Titel „Zene vole oficire“. Doch trotz einer Karriere, die kaum jemand in dieser Länge vorweisen kann, ist an einen Rückzug ins Privatleben nicht zu denken.

Der Grund ist schlicht: Seine staatliche Pension beläuft sich auf gerade einmal 30.000 serbische Dinar – umgerechnet rund 255 Euro. Zu Beginn war sie mit 25.000 beziehungsweise 28.000 Dinar sogar noch geringer.

Niedrige Pension

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Dass die Auszahlung so niedrig ausfällt, hängt mit den über die Jahre vergleichsweise geringen Einzahlungen in die Pensionsversicherung zusammen. „Es ist wenig, damit ein Mensch überleben kann“, sagt Jorovic selbst.

Allein auf diesen Betrag angewiesen ist er allerdings nicht: Tantiemen sowie Einnahmen aus Leistungsschutzrechten ergänzen sein Einkommen, und regelmäßige Auftritte sorgen dafür, dass am Ende des Monats mehr übrig bleibt.

Nationale Pension

Dabei war das Musikgeschäft für ihn einst deutlich einträglicher. Jorovic bezeichnete sich selbst als „König der Hochzeiten“ – Feiern wurden seinerzeit rund um seine Verfügbarkeit geplant. Verschwenderisch lebte er trotz des damaligen Erfolgs nach eigenen Angaben nie.

Heute hat er einen Antrag auf eine sogenannte nationale Pension gestellt, eine staatliche Auszeichnung für Künstlerinnen und Künstler mit besonderen kulturellen Verdiensten. Anspruch auf diese Zusatzleistung haben in Serbien nur Künstler, die bereits Pensionsbezieher sind und in den letzten 20 Jahren ihres Arbeitslebens künstlerisch tätig waren. Die nationale Pension wird als lebenslange monatliche Zahlung gewährt und entspricht dem Unterschied zwischen der regulären Pension und dem Fünffachen des durchschnittlichen Nettolohns. Mit einem Schmunzeln meinte er, dass er erst mit 105 Jahren endgültig die Bühne verlassen wolle.