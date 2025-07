Kollaps bei Security-Einsatz: 22-Jähriger stirbt bei Electric Love Festival

Ausgelassene Stimmung schlägt in Tragödie um: Beim Electric Love Festival in Salzburg kollabiert ein junger Mann während eines Sicherheitseinsatzes und verstirbt.

Das Electric Love Festival am Salzburgring, seit mehr als einem Jahrzehnt ein Fixpunkt für Liebhaber elektronischer Musik, wird heuer von einem tragischen Ereignis überschattet. Rund 180.000 Besucher aus internationalen Gefilden pilgern Anfang Juli in den Flachgau (Region im Bundesland Salzburg), um an der ausgelassenen Veranstaltung teilzunehmen.

Die Feststimmung wurde jedoch durch einen folgenschweren Vorfall getrübt. Der Sicherheitsdienst wurde alarmiert, nachdem ein 22-jähriger Festivalbesucher durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Während des darauffolgenden Einschreitens kollabierte der junge Mann aus Deutschland aus bislang ungeklärten Gründen. Obwohl sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden und ein Notarzt hinzukam, verstarb der 22-Jährige noch vor Ort.

Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Untersuchungen zum genauen Hergang und zur Todesursache aufgenommen. Anders als beim tragischen Unglück im Jahr 2015, als ein 23-jähriger Festivalbesucher durch einen umstürzenden Lichtmast bei einem Gewitter tödlich verletzt wurde, steht diesmal der Einsatz des Sicherheitspersonals im Fokus der Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden die Security-Mitarbeiter durch das auffällig aggressive Verhalten des Besuchers alarmiert. Was genau dieses Verhalten ausgelöst hat und welche konkreten Maßnahmen beim Einsatz ergriffen wurden, ist jedoch noch Teil der laufenden Ermittlungen. Wie die Veranstalter mitteilten, wurden unmittelbar nach dem Zusammenbruch Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben.

