KOSMO feiert 15-jähriges Bestehen – das sind unsere Geschichten

Von faszinierenden Persönlichkeiten bis hin zu bewegenden Reportagen – erleben Sie die Essenz des KOSMO Magazins in unseren besten Geschichten aller Zeiten.

Ein Jubiläum von 15 Jahren ist ein bedeutsamer Meilenstein für jede Publikation, aber für das KOSMO Magazin ist es eine Zeit, um auf eine Fülle von unvergesslichen Geschichten zurückzublicken, die seine Leser über ein Jahrzehnt und mehr fasziniert haben. Von inspirierenden Persönlichkeiten bis hin zu tiefgründigen Reportagen hat das KOSMO Magazin seine Leserschaft stets mit packenden Erzählungen und relevanten Themen begeistert. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der besten Geschichten, die im Laufe der Jahre das Herz und den Verstand der Leser erobert haben und die unverkennbare Handschrift dieses einzigartigen Printmagazins tragen.

Wahre Helden: Das sind die Balkan-Tierärzte mit Herz

Die Veterinärmedizinische Universität Wien, als einzige Einrichtung ihrer Art in Österreich und die älteste im deutschsprachigen Raum, belegt international den sechsten Platz und zieht Tierliebhaber an, die sich der Versorgung von Vierbeinern widmen möchten. Slaviša Škrbić, ein Tierarzt mit langjähriger Erfahrung, erzählt von seiner Leidenschaft für die Tiermedizin und seiner Reise von Bosnien-Herzegowina nach Österreich, um an der renommierten Universität zu studieren. Nach Abschluss seines Studiums und einer Vielzahl von Spezialisierungen eröffnete er erfolgreich seine eigene Praxis, in der er und sein Team eine breite Palette von Tiergesundheitsdiensten anbieten.

Exklusiv Interview mit RAF Camora: „Ich bin und bleibe ein Westwiener!“

Im Jahr 2018 erlebt RAF Camora einen kometenhaften Aufstieg in der Musikszene, der ihn zu einem der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit macht. Trotz seines Mega-Erfolgs bleibt er seinen Wurzeln treu und gibt selten Interviews. Ein exklusives Gespräch mit dem Musiker und Geschäftsmann enthüllt seine Herkunft, seine Einstellung zum Erfolg und seine Verbindung zum Balkan. Sein Durchbruch kam 2016, nachdem er bereits Jahre zuvor seinen Erfolg in einem seiner Tracks prophezeit hatte. Mit Hits wie „Palmen aus Plastik“ katapultierte er sich gemeinsam mit Bonez MC an die Spitze der deutschsprachigen Dancehall-Szene.

Jurist mit Herz im Kampf gegen die MA35

Nach zweieinhalb Jahren Warten erlangte Irena Glavaš mit ihren Söhnen vor Gericht eine glückliche Lösung dank der kostenlosen Unterstützung von Mag. Haris Džidić. Trotz einer komplizierten Scheidung und finanzieller Schwierigkeiten erhielt die Familie neue Aufenthaltsbewilligungen, die ihnen erlauben, in Österreich zu bleiben und ihrem Sohn Andrej medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Bilingualismus: Ein Leben zwischen zwei Sprachen

Der Sinnspruch „So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du Mensch“ reflektiert die Komplexität der Mehrsprachigkeit. Experten erklären, dass echte Zweisprachigkeit selten ist und oft eine Sprache als Muttersprache bevorzugt wird. Die Psycholinguistin Mag. Dr. Barbara Rössl-Krötzl betont, dass Bilingualismus häufig bei Personen in multikulturellen oder Migrantenfamilien anzutreffen ist. Wichtig ist, den Zeitpunkt des Spracherwerbs zu berücksichtigen und Grundprinzipien bei der mehrsprachigen Erziehung einzuhalten. Die Familie Smajić teilt ihre Erfahrungen mit Zweisprachigkeit, da ihre Kinder von Geburt an mit Deutsch und Bosnisch aufwachsen.

Exklusive Interview mit Alma Zadić: „Zusammenarbeit macht uns stärker!“

Im Interview spricht Alma Zadić über die Herausforderungen, mit denen sie seit ihrem Amtsantritt konfrontiert ist, darunter Hasspostings und Morddrohungen, die Personenschützer erfordern. Sie betont die Unterstützung, die sie von verschiedenen Seiten erhalten hat, und plant Maßnahmen gegen Hass im Netz, einschließlich einer Ausforschungspflicht für Delikte im Netz und einer verbesserten Zusammenarbeit mit Social-Media-Plattformen wie Facebook und Google. Zadić verurteilt die Instrumentalisierung ihres muslimischen Glaubens durch die FPÖ und betont, dass die Religionszugehörigkeit keine Rolle bei der Ausübung öffentlicher Ämter spielen sollte.

Turbo Tanja: „Ehrlich und taktvoll – sowohl im Leben als auch in der Musik“

Tanja stammt aus einer musikalischen Familie in Serbien und erbte ihr Talent vom Vater, einem Saxophonisten und Choreografen. Ihr Interesse am Schlagzeug begann in ihrer Kindheit während einer Hochzeit in ihrem Dorf. Sie folgte ihrer Schwester zur Musikakademie in Sarajevo und gründete später eine erfolgreiche Frauenband. Nach dem Zerfall Jugoslawiens zog sie nach Österreich, wo sie als Turbo Tanja bekannt wurde. Trotz ihres musikalischen Erfolgs arbeitet sie unter der Woche bei Attensam und bleibt ihren Werten treu, indem sie Authentizität und Ehrlichkeit betont. Ihre Energie und ihre positive Einstellung beeindrucken nicht nur auf der Bühne, sondern auch im täglichen Leben. Tanjas Schlüssel zum Erfolg liegt in ihrer Beobachtungsgabe und ihrer authentischen Persönlichkeit.

Interview mit Dusan Sretovic

Der serbischer Pianist Dusan Sretovic hatte schon als Kind den Traum, in Wien Musik zu studieren. Trotz anfänglicher Hindernisse, wie einem Unfall, der ihm ein Bein kostete, verfolgte er unbeirrt seinen Traum. Mit Unterstützung hilfsbereiter Menschen schaffte er es, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien zu studieren. Obwohl er finanzielle Probleme hatte, erhielt er schließlich ein Stipendium und setzte seine Ausbildung fort. Dušan erfüllte sich seinen Kindheitstraum und studierte bei renommierten Pianistinnen in Wien.