KOSMO und D² verlosen ein exklusives IAMFBB-Party Package!

In gewohnter IAMFBB-Manier erwartet uns im Dezember wieder ein megaheißes Event im Zeichen der angesagtesten Partyreihe Wiens. Zur Feier des Tages haben wir daher auch ein verboten cooles Gewinnspiel für unsere Leser…

Am 8. Dezember 2018 sorgt IAMFBB im exklusiven Club Schwarzenberg mal wieder für reichlich Wirbel. Die legendären „I’m from Balkan B**ch“-Feten von D² sind längst Kult und so wollen Dejan Božić und Dragan Žujević diesen Winter noch einen draufsetzen.

Mit den feinsten Balkan Tunes by DJ Silver, DJ Mastercash und MC Dejvid Nez wird dem Partyvolk bei den frostigen Temperaturen, im Clubinneren standardgemäß eingeheizt.

Gewinnspiel: KOSMO und D² verlosen nun für das heißeste Clubbing des Jahres exklusiv ein Party Package! Neben 2 Gratis-Eintritten erwartet dich auch ein IAMFBB-Pulli und ein IAMFBB-Shirt! Wenn du diese einmalige Gelegenheit ergreifen möchtest, musst du nur folgendes tun:

1. Like die I’M FROM BALKAN BCH Facebook-Seite

2. markiere eine/n Freund/in in den Kommentaren unter diesem Beitrag und

3. fülle untenstehendes Formular aus.

WICHTIG: Im Feld „Anmerkungen“ immer angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt! In diesem Fall also „IAMFBB„.



