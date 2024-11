KOSMO verlost 2×2 Tickets für „Izolacija“ im Bioskop CINEPLEXX

Im Thriller „Izolacija“ begibt sich Forscher Jovan in eine abgelegene Station, um wilde Tiere zu beobachten. Unerklärliche Ereignisse in der Einsamkeit stellen die Hauptfigur vor schockierende Herausforderungen – der Film startet am 8. November in Österreich.

Der mit Spannung erwartete Film „Izolacija“ von Regisseur Marko Backović feiert seine Premiere in Österreich. Ab dem 8. November 2024 ist der fesselnde Thriller in Kinos auf dem gesamten Kontinent zu sehen. Die Geschichte dreht sich um den Forscher Jovan, dargestellt von Miloš Biković, der an einer abgelegenen Forschungsstation in einem einsamen Wald wilde Tiere beobachtet. Zunächst empfindet Jovan die Isolation als willkommene Flucht vor der Zivilisation. Doch schon bald wird er mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert.

Grenze zwischen Paranoia und Realität

Jovan hört bedrohliche Geräusche in der Nacht und erhält mysteriöse Anrufe. Die Aufnahmen seiner Kameras zeigen eine unheimliche Gestalt. Während er versucht, das Rätsel zu lösen, beginnt die Isolation, an seiner Psyche zu nagen. Der Film spielt geschickt mit der Grenze zwischen Paranoia und Realität. „Izolacija“ ist ein packendes Erlebnis für Thriller-Fans und verspricht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Seien Sie bereit für ein atemberaubendes Kinoerlebnis!

