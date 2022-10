KOSMO verlost 2×2 Tickets für Petar Graso

Am 18. November kommt Petar Graso in die KUGA in Großwarasdorf zur musikalischen Party des Jahres! KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Einer der beliebtesten Musiker der Balkanregion gibt am 18.11.2022 ein Konzert in der KUGA in Großwarasdorf. Dies ist der erste Auftritt des beliebten Musikers in dieser einzigartigen Eventlocation. An diesem Abend wird Graso mit seinen Hits “Ako te pitaju”, “Moje zlato”, “Hej dušo ‘ko nam brani”, “Jel ti reka ko” und zahlreichen anderen erfolgreichen Kompositionen aufwarten.

“Ich freue mich sehr, in Großwarasdorf aufzutreten. Ich erinnere mich an das Publikum im Burgenland wegen der außergewöhnlichen Atmosphäre und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr genauso sein wird. Wir bereiten eine hervorragende Show mit unserer großen Band vor, mit der wir gemeinsam einen wunderbaren Abend genießen werden“, sagte Graso.

Siege und Karriere

Petar Graso (geboren 1976 in Split) ist einer der beliebtesten kroatischen Sänger, Songwriter, Komponisten und Singer-Songwriter, der in seiner reichen musikalischen Karriere mit vielen Top-Musikern zusammengearbeitet hat und der Gewinner fast aller wichtigen Auszeichnungen in der Balkanregion ist. Beim Zadar Festival 1996 belegte er beispielsweise mit dem Song “Trebam nekoga” (Ich brauche jemanden) den ersten Platz. Ein Jahr später nahm er für Kroatien beim Vorentscheid des ESC teil und belegte den zweiten Platz.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost 2×2 Tickets für Petar Grašo. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Instagram-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst Du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst die Tickets für das Konzert des Jahres am 18. November auch kaufen. Karten können hier gebucht werden. Einlass ist ab 19 Uhr. Die musikalische Party startet ab 20 Uhr.

Veranstaltungsort & -zeit

Petar Graso

Freitag, 18.11.2022

KUGA

Parkgasse 3

7304 Großwarasdorf