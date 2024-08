Kosovo: Airbus verfehlt PKW auf Startbahn nur knapp

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich schon am 20. Juni auf dem internationalen Flughafen von Kosovos Hauptstadt Prishtina. Ein Airbus A320 von Easyjet entging nur knapp einer Kollision mit einem Flughafen-PKW. Der Vorfall wurde am letzten Freitag von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) bekannt gegeben.

Bedrohliche Situation am Rollfeld

Das Flugzeug, mit dem Schweizer Kennzeichen HB-JXF, erhielt kurz nach 17:00 Uhr Ortszeit die Starterlaubnis für die Piste 35 und war auf dem Weg von Prishtina nach Genf. Zur gleichen Zeit stand ein Flughafenfahrzeug am anderen Ende der Start- bzw. Landebahn. Der Airbus überflog das Hindernis in sicherer Höhe und vermied so eine direkte Kollision, heißt es in einer Pressemittelung. Laut Pilot war das Fahrwerk aber noch ausgefahren.

Nicht veröffentlichte Passagierzahlen

Wie viele Personen sich genau an Bord des Flugzeugs befanden, blieb ungenannt. Der Airbus A320 hat eine Kapazität von 186 Passagieren. Parallel zu den Ermittlungen der Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle hat auch die Luftfahrtbehörde des Kosovo eine eigene Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.