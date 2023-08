Kroatien überholt Deutschland: Autobahnen unter Top 12 weltweit!

Die kroatischen Autobahnen stehen hoch im Kurs. Laut einer aktuellen Bewertung des World Economic Forum (WEF) zählen sie zu den besten in Europa und der ganzen Welt. Kroatien belegt dabei einen beeindruckenden 12. Platz unter fast 200 analysierten Ländern, und liegt sogar vor Staaten wie Deutschland.

Kroatiens Autobahnen stehen im Rampenlicht: Das World Economic Forum (WEF) hat sie unter die Top 12 der besten Straßeninfrastrukturen der Welt eingereiht. Diese Bewertung positioniert Kroatien vor vielen anderen europäischen Ländern und stellt einen beachtenswerten Triumph für das Land dar.

Kroatien auf dem Weg zur Spitzeninfrastruktur

Laut WEF-Bewertung wurden die analysierten Länder auf einer Skala von eins bis sieben bewertet. Kroatien erhielt dabei eine hohe 5,6. Zum Vergleich: Singapur thront auf dem ersten Platz mit einer Bewertung von 6,5. Gefolgt von den Niederlanden mit 6,4, der Schweiz mit 6,3, während Hongkong und Japan jeweils 6,1 erhielten. Österreich, Portugal und die Vereinigten Arabischen Emirate kommen auf eine 6. Spanien liegt mit 5,7 knapp vor Kroatien, während Länder wie Dänemark und Taiwan ebenfalls die gleiche Bewertung wie Kroatien erhielten.

Kroatische Straßeninfrastruktur im internationalen Kontext

Trotz aller Lobeshymnen gibt es auch Kritikpunkte, genauer gesagt hinsichtlich der derzeit hohen Preise und eines ineffizienten Abrechnungsmodells, das im Sommer an den Mautstellen enorme Menschenmengen verursacht. Trotzdem bieten die gut ausgebauten kroatischen Straßen und das umfassende Autobahnnetz eine beständige Infrastruktur, die sowohl den Anforderungen der Einheimischen als auch denen der zahlreichen Touristen, Geschäftsleute und Transportunternehmen entspricht.

Lob für die Qualität der kroatischen Straßen

Die positiven Erfahrungen der Menschen, die auf diesen Straßen unterwegs sind, finden in den WEF-Daten bestätigung. Die Autorin, Lauren Simmonds, die seit neun Jahren in Kroatien lebt, teilt diese Begeisterung. Sie betont, dass die kroatischen Straßen geradezu „unglaublich“ seien und hebt besonders die Glätte der Fahrbahnen hervor – ein Kontrast zu den holprigen Straßen in ihrem Heimatland Großbritannien.

Die hohe Platzierung der kroatischen Straßeninfrastruktur durch das WEF ist nicht nur eine Bestätigung für die Qualität der Arbeit, die bei ihrem Bau und ihrer Wartung geleistet wird, sondern auch ein Zeichen für das kontinuierliche Streben des Landes, seine Infrastruktur zu verbessern und wirtschaftlich zu wachsen. Kroatien hat sich ein Platz unter den Top 20 Ländern der Welt mit den besten Straßeninfrastrukturen gesichert – keine kleine Leistung für dieses wunderschöne Land an der Adria.