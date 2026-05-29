Kroatien-Videos gehen viral – Nackte Menschen rasten auf Straßen aus (VIDEO)

Verstörende Szenen auf Kroatiens Straßen: Mehrere Videos aus Zagreb und Split sorgen für Unruhe – und für wilde Spekulationen.

In Zagreb und Split sorgen derzeit mehrere Vorfälle für Aufsehen: In sozialen Netzwerken und Medien kursieren zahlreiche Videos, die Personen in offensichtlich verwirrtem Zustand zeigen. In vielen Kommentaren wird Drogenkonsum als mögliche Ursache ins Spiel gebracht – vereinzelt fällt dabei auch der Name Fentanyl, ein synthetisches Opioid, das bis zu fünfzigmal stärker wirkt als Heroin. Wie das Portal Index betont, handelt es sich dabei vorerst um reine Spekulation: Einen Beweis dafür, dass die Vorfälle mit Drogenkonsum zusammenhängen oder gar miteinander in Verbindung stehen, gibt es bislang nicht.

Vorfälle in Zagreb

Wann genau die meisten dieser Videos entstanden sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen – viral gegangen sind sie jedenfalls im Laufe dieser Woche. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte ein Vorfall vom Dienstag: An einer der meistbefahrenen Kreuzungen in Zagreb-Novi Zagreb kletterte ein 27-jähriger rumänischer Staatsbürger auf parkende Autos, sprang darauf herum und schrie. Schockierte Autofahrerinnen und Autofahrer riefen die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

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Die Direktorin des Zagreber Instituts für Notfallmedizin bestätigte, dass er unmittelbar nach dem Einsatz in die Psychiatrische Klinik Sveti Ivan in Zagreb-Jankomir eingeliefert wurde. Dort wurde er auf einer geschlossenen Station untergebracht, auf der Patientinnen und Patienten mit schweren psychotischen Zuständen behandelt werden.

Ebenfalls in den sozialen Netzwerken verbreitet sich ein Video, das einen völlig nackten jungen Mann zeigt, der auf offener Straße schreit und von Polizisten unter Gewaltanwendung festgenommen wird. Der Vorfall ist aus zwei verschiedenen Kameraperspektiven dokumentiert. Darüber hinaus kursiert ein Video aus Zagreb-Dubrava, das eine nackte Frau beim Überqueren eines Zebrastreifens zeigt – sie soll sich anschließend einem Auto genähert haben, aus dem heraus der Fahrer die Aufnahme machte.

Nähere Details zu diesem Fall sind nicht bekannt. Gleichzeitig tauchte ein Foto auf, das eine nackte Frau auf einem Gehsteig liegend zeigt – ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, ist unklar.

Spekulationen & Ursachen

Das Portal Zagreb.info veröffentlichte vor einigen Tagen ein Video eines jungen Mannes ohne Hemd, der in einem bestimmten Moment eine stark nach vorne gebeugte Körperhaltung einnimmt – jene Pose, die im Englischen als „Fentanyl Fold“ bekannt ist. Allerdings gilt: Eine Körperhaltung allein ist kein Beweis für Drogenkonsum. Derartige Zustände können durch verschiedenste Substanzen, Alkohol, psychische Krisen, neurologische Erkrankungen oder eine Kombination mehrerer Faktoren ausgelöst werden.

Weitere Videos zeigen einen jungen Mann mit Kapuze, der sich in Zagreb auf ungewöhnliche Weise fortbewegt, während zwei Passantinnen versuchen, ihm zu helfen. Er stürzt, rappelt sich wieder auf und geht davon. Ein anderes Video soll zwei junge Männer auf einer Parkbank zeigen, von denen einer unkontrollierte Bewegungen mit Armen und Beinen macht.

Auch aus Split wurde ein ähnlicher Vorfall gemeldet: Ein junger Mann ohne Hemd schrie auf der Straße und beleidigte eine Passantin, woraufhin der frühere Vizebürgermeister der Stadt, Bojan Ivosevic, die Polizei rief.

In ihrer Stellungnahme gegenüber den Medien machten die Beamten keine Angaben dazu, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte.