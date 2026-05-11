Kult-Restaurant mit Michelin-Sternen macht nach fast 50 Jahren dicht

Zwei Michelin-Sterne, fünf Hauben – und nun der Abschied: Ein österreichisches Küchenkapitel geht nach fast 50 Jahren zu Ende.

Nach fast fünfzig Jahren in der Spitzengastronomie haben die Brüder Rudi und Karl Obauer ihren bevorstehenden Rückzug aus dem Berufsleben angekündigt – eine Nachricht, die die österreichische Gourmetwelt überrascht hat. Ihr Restaurant im salzbergischen Werfen gilt als eine der renommiertesten Küchenadressen des Landes. Am Wochenende gaben die beiden bekannt, aus Altersgründen in den Ruhestand zu wechseln. Karl Obauer ist 72 Jahre alt, sein Bruder Rudi 65. In den vergangenen Jahren wurden sie dabei von Rudis Frau und seinem Sohn unterstützt, die beide im Familienbetrieb mitgewirkt haben.

Jahrzehnte voller Auszeichnungen

Das Restaurant Obauer hat sich über Jahrzehnte als feste Größe der heimischen Gourmetszene etabliert. Die beiden Küchenchefs wurden mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bedacht: Aktuell führen sie zwei Michelin-Sterne sowie fünf Hauben im Gault&Millau-Guide. Darüber hinaus wurden sie 2011 zu „Köchen des Jahres“ ernannt und trugen von 2004 bis 2013 den Titel „Köche des Jahrzehnts“.

Wie kurier.at berichtet, erklärten die Brüder: „Wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden. Leistungssport erfordert Leidenschaft, vollen Einsatz und vor allem einen hohen Anspruch an sich selbst. Damit wir diesem Anspruch bis zum Schluss gerecht werden können, beenden wir unsere Tätigkeit als Köche, Gastronomen, Hoteliers und Gastgeber im kommenden Oktober.“

Bodenständige Atmosphäre

Bei aller Auszeichnung und Bekanntheit war den Obauers stets eine bodenständige Atmosphäre im Umgang mit ihren Gästen wichtig. Rudi Obauer sagte in einem Interview: „Wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass gute Küche etwas ganz Normales ist. Aber wir erleben noch immer, dass manche Gäste beim ersten Besuch sagen: Es ist ja eh ganz normal da.“